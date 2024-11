Herbst-Trends und Design-Highlights made in Austria

ADA Modell MITIS

Kerzenlicht, weiche Stoffe und eine Extraportion Gemütlichkeit tun der Seele gut und stärken das mentale Immunsystem. Das spiegeln auch die aktuellen Herbsttrends der österreichischen Möbelindustrie wider. Mit organischen Formen, nachhaltigen Materialien und smarten Einrichtungssystemen vertreiben sie den Herbst-Blues und schaffen eine warme, wohltuende Atmosphäre. Dabei spielt die Größe der Räume keine Rolle mehr. Denn die versierten Möbelprofis haben sich auf variable Einrichtungslösungen spezialisiert und setzen auch auf kleiner Fläche anspruchsvolle Wünsche um. Im Fokus stehen aktuell ein wohnlicher Mix aus Wohnen und Arbeiten sowie die Gestaltung einer ganz privaten Komfortzone. Parallel dazu steigt die Nachfrage nach Qualität und ökologischen Produkten.

Joka chaiselongue classique

Nachhaltig & ökologisch

Ein entscheidender Trend ist der Wunsch nach mehr Natur im eigenen Zuhause. Natürliche Materialien wie Holz, Bambus, Rattan und Leinen sind deshalb ebenso gefragt wie Pastellfarben in hellem Blau, pudrigem Rosa oder Grünvarianten. Auch gedeckte Grau- und Beigetöne kombiniert mit floralen Kissen oder edlen Holz-Applikationen ziehen die Blicke auf sich. Gleichzeitig heben modulare Polster in organischen Formen das Chillen auf ein neues Niveau. Ob mit Bouclé-Polsterung, Samtbezügen oder hochwertigen, langlebigen Textilien – hier trifft Softness auf erstklassiges Design. Zudem passen sich die Polster in Größe und Form allen persönlichen Wünschen an und verwöhnen seine Besitzer mit zahlreichen Relaxfunktionen. Auch das Thema Nachhaltigkeit wird in Österreich großgeschrieben. So gehören umweltfreundliche Fertigungsverfahren ebenso zum Standard wie nachwachsende Rohstoffe, recycelte Materialien und wohngesunde Naturhölzer. Denn unbehandeltes Massivholz ist ein natürlicher Werkstoff, der das Raumklima positiv beeinflusst und vor allem Allergikern das Leben erleichtert. Die Möbelhersteller aus Österreich punkten in diesen Bereichen mit einer bemerkenswerten Öko-Bilanz und einem hohen Individualisierungsgrad.

sedda DIEGO Havanna rosso

Multifunktional & modular

Außerdem beeindrucken Möbel made in Austria in allen Wohnbereichen mit intelligenter Multifunktionalität: Ob wandelbare Polstermöbel, Esstische, die auch als Office-Table begeistern, komplette Schlafsysteme oder variable Wohnkonzepte und Raumtrenner – je flexibler Möbel konzipiert sind, desto umfangreicher zeigt sich der kreative Spielraum. Wie zum Beispiel das Homeoffice: Wohnlich gestaltet bietet es am Tage Platz zum Arbeiten und wird am Abend zum gemütlichen Wohnzimmer. Das gilt auch für die Küche. Die modernen Kochwerkstätten überzeugen mit enormem Verwandlungspotenzial und Flexibilität. Von der Frühstücksbar bis zum Heimbüro ist die neue Küche offen für alle Optionen. So fahren zum Beispiel per Fingertipp Auszüge oder Steckdosenleisten heraus, während die Kücheninsel den Tresendienst übernimmt und extrahohe Oberschränke für Ordnung sorgen. Lebensbereiche verschmelzen immer stärker miteinander und erfordern neue Konzepte. Darauf hat sich die Möbelindustrie in Österreich eingestellt und fertigt Produkte, die sich variabel, multitasking und mit klugen Stauraum-Extras an die Menschen anpassen.

TEAM7 float Bett

Individuell & wertvoll

Natur und Hightech? Emotionen und Sachlichkeit? Geradliniges Design und Retro-Style oder Mid-Century? Erlaubt ist, was gefällt. Gegensätze ziehen sich an und sind auch in der Einrichtung die entscheidende Prise Salz in der Suppe. Gleichzeitig werden Themen wie Individualität, flexible Funktionen und modulares Wohnen in der Zukunft immer wichtiger. In diesem Bereich haben sich die heimischen Betriebe als Schrittmacher der Branche etabliert. So gehören traditionelles Handwerk und modernste Präzisionstechnik ebenso zu ihren Stärken wie ökologische Verantwortung, exklusives Möbeldesign und hohe Fertigungskompetenz. Das ist in jedem Möbelstück spürbar. Denn kaum eine andere Nation ist so mit dem Naturwerkstoff verbunden wie die Einrichtungsspezialisten aus Österreich. Hier wird jedes Produkt mit Liebe gefertigt und erzählt seine eigene Geschichte. Das gilt insbesondere für Naturmaterialien. Sie bringen Wärme und ein Gefühl der Ruhe ins Zuhause. Attribute, die in der heutigen Zeit gefragt sind. Denn Qualität und Langlebigkeit werden als Werte wieder geschätzt und bilden den Gegenpol zur Massenware. Unikate, individuelle Maße, Farben und Formen stehen für Charakter und Authentizität. Gleichzeitig unterstreichen handwerkliche Details ebenso wie aufwändige Holzverbindungen den Manufaktur-Charakter und bilden eine kreative Verbindung von Tradition und moderner Technik.

Wittmann ATRIUM3

Quelle: Österr. Möbelindustie