Neue Motive im ACCOMODA® Sortiment von Naber

Die Nischenrückwand auszusuchen, zählt zu den Highlights der Küchenplanung. Verbraucherinnen und Verbraucher zeigen sich oft überrascht von der großen Auswahl an Bildmotiven und ihren eigenen Gestaltungsmöglichkeiten. Küchenzubehör-Anbieter Naber hat sein ACCOMODA® Nischenrückwand-Programm um wunderschöne neue Motive erweitert und betont damit den Stellenwert der Nische für ein individuelles Raumkonzept.

Jedes Nischenrückwand-Motiv setzt einen starken Akzent in der Raumgestaltung. Filigrane Gräser im Morgenlicht feiern die Schönheit der Natur, während die imposante Skyline der Küche einen weltstädtischen Charakter verleiht. Für die monumentale Bergkulisse entscheiden sich wanderbegeisterte Menschen, und Personen, die gern kochen, freuen sich über ein geschmackvolles Arrangement von Kräutern und Gewürzen.

Zur großen Bandbreite an Motiven gehören darüber hinaus Meeresküsten, Ähren, Früchte und Kaffeebohnen, Kupfer-, Beton- und Ziegeloptik, und vieles mehr. Zum Teil lassen sich einzelne Elemente des Bildes nach individuellen Vorstellungen anders anordnen. Soll die Nischenrückwand einfarbig sein, kann der wunschgenaue Farbton aus den RAL-Classic-Farben bestellt werden. Möchte der Kunde oder die Kundin ein eigenes Fotomotiv verwenden, ist auch dies mit dem Konfigurator problemlos möglich.

Die Rückwand als Tafel mit Magnetfunktion

Im Naber Webshop wird die Nischenrückwand in ihrem typischen 1:4-Format gezeigt, außerdem als Element einer Küchenzeile, was einen guten Eindruck von den tatsächlichen Größenverhältnissen der Bildelemente vermittelt. Auch andere freie Flächen können mit einem in der Größe frei wählbaren, dekorativen Rückwand-Element ausgestattet werden.

Neben der faszinierenden Optik bieten Nischenrückwände von Naber viele praktische Vorteile. Sowohl die Aluminium-Verbundplatte als auch die Acrylglasplatte ist hitze- und farbbeständig, sie lässt sich leicht reinigen und kann zusätzlich mit einem Spritzschutz ausgestattet werden. Beide Materialvarianten sind in 3,5 und 16 Millimetern Stärke sowie mit matter oder glänzender Oberfläche erhältlich.

Zu den immer öfter nachgefragten Besonderheiten zählt erstens die Rückwand als Tafel, die mit Kreide beschrieben werden kann. Zweitens die magnethaftende Funktion, wie sie für Aluminium-Verbundplatten möglich ist. Für eine andere Art der Veredelung, die die Nischenrückwand in gebürsteter Aluminiumoptik erscheinen lässt, wird ein spezieller Lack verwendet. Als Zubehör für ästhetische Perfektion und Exklusivität empfehlen sich Wandanschluss- und Winkelprofile sowie LED- Aufsatzleuchten für die passende Ausleuchtung der Farbfläche oder des Bildmotivs.

Weitere Informationen finden Sie unter www.naber.com

Quelle: Naber