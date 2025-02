DOMOTEX präsentiert neues Konzept: Home of Flooring wird erweitert mit Interior Finishing

Ergänzend zu den bewährten Bereichen der Bodenbeläge erweitert die DOMOTEX ihr Portfolio um: Keramische Fliesen, Wand- und Deckenelementen, Farben und Lacke, Tapeten, Outdoorbeläge, Sonnenschutz und Beschattung.

„Bodenbeläge sind unsere DNA – und das zeigen wir 2026 mit einem noch umfassenderen Angebot. Mit unserem neuen Konzept tragen wir den sich wandelnden Anforderungen des Marktes Rechnung und schaffen Synergien über alle Gewerke hinweg. DOMOTEX wird zum One-Stop-Shop für alle Beteiligten – vom Handel über das Handwerk bis hin zu Architekten. Wir bieten ein einzigartiges Format, das Boden, Wand und Decke zusammenbringt und den gesamten Innenausbau in den Fokus rückt. Bereits jetzt haben wir starkes Interesse aus der Branche und konnten erste wichtige Key Player überzeugen. Diese positive Resonanz zeigt, dass wir damit goldrichtig liegen“, sagt Sonia Wedell-Castellano.

Neue Sonderformate und Beteiligungsmöglichkeiten

Um den Bedürfnissen der Branche noch gezielter zu entsprechen, erweitert die DOMOTEX nicht nur ihr Themenspektrum, sondern bietet auch neue, maßgeschneiderte Formate für Aussteller und Besucher.

Neben der Green Collection, die nachhaltige Materialien in den Fokus rückt, präsentiert die neue Akustik-Sonderschau erstmals innovative Lösungen für optimale Raumakustik – mit modernen Materialien und praxisnahen Anwendungen für Architektur, Planung und Handwerk.

Darüber hinaus setzt die DOMOTEX auf gezielte Beteiligungsformate:

Der Wall & Color Park bringt internationale Hersteller von Farben, Lacken und Tapeten mit relevanten Zielgruppen aus Handel, Handwerk und Architektur zusammen.

Der Retailers Park, ein bewährtes Format, bietet Händlern und Fachgeschäften eine Plattform, um neue Produkte und Trends kennenzulernen und ihr Sortiment strategisch zu erweitern.

Mit der Tiles Plaza in Halle 22 erhält der Bereich keramischer Fliesen erstmals eine klar definierte Bühne innerhalb der DOMOTEX.

Architects Space – für bewährte und neue Themen der HotSpot für alle Hersteller, die sich primär an Architekten wenden

DIY Boulevard präsentiert Produkte speziell für das Baumarkt-Sortiment

Ergänzt werden diese Formate durch die Mood Spaces, die aktuelle Trends erlebbar machen, sowie die Carpet Design Awards, die herausragende handgefertigte Teppiche auszeichnen.

Neuer Termin und Taktung

Ab 2026 findet die DOMOTEX im Zwei-Jahres-Rhythmus statt. Mit dem neuen Turnus entspricht die Deutsche Messe AG dem ausdrücklichen Wunsch insbesondere der Bodenbeläge, zudem ermöglicht der neue Turnus eine noch gezieltere Planung und eine stärkere Fokussierung auf Innovationen. Die nächste Veranstaltung ist vom 19. bis 22. Januar 2026 auf dem Messegelände in Hannover terminiert. Erstmals findet die DOMOTEX von Montag bis Donnerstag statt – eine weitere bewusste Entscheidung auf Wunsch der Aussteller und Besucher. War das Wochenende in früheren Jahren ein wichtiger Anker insbesondere für den Einzelhandel, so hat sich dies aufgrund von Änderungen der Marktstruktur und Work-Life-Balance stark verändert. DOMOTEX bleibt der zentrale Treffpunkt für Innovationen und Lösungen für Boden, Wand und Decke. Mit dem neuen Konzept unterstreicht die DOMOTEX ihre Position als unverzichtbare Messe für den internationalen Markt der Bodenbeläge und des Innenausbaus.

Über DOMOTEX Worldwide

Als Home of Flooring & Interior Finishing präsentiert die DOMOTEX (19. – 22. Januar 2026) in Hannover im Zwei-Jahres-Turnus internationale Trends und Produkte für den Innenausbau. Veranstalter ist die Deutsche Messe AG in Hannover.

Die DOMOTEX Middle East (22. – 24. April 2025 in Dubai) ist die internationale Teppich- und Bodenbelagsmesse für den Mittleren und Nahen Osten sowie die Türkei. Veranstalter ist die Deutsche Messe AG in Hannover.

Die DOMOTEX asia/CHINAFLOOR (26. – 28. Mai 2025 in Shanghai) ist die größte internationale Messe für Bodenbeläge im asiatisch-pazifischen Raum. Globus Events, Build Your Dream und Hannover Milano Fairs Shanghai, eine Tochtergesellschaft der Deutschen Messe, organisieren die Messe gemeinsam.

Weitere Informationen finden Sie unter www.domotex.de

Quelle: Deutsche Messe