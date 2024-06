Domotex – The Carpets & Rugs Edition: Vier Tage effizientes Business

Unter dem Leitthema „True Connections. Excellence in Design.“ präsentieren Aussteller aus aller Welt vom 16. bis 19. Januar 2025 ihre Innovationen in Hannover.

„Es war uns wichtig, uns ganz auf die Bedürfnisse der Branche zu konzentrieren“ , erklärt Sonia Wedell-Castellano, Global Director der DOMOTEX Events weltweit. „In enger Abstimmung mit unseren Top-Ausstellern und dem Markt haben wir eine Strategie entwickelt, um The Carpets & Rugs Edition so kompakt und effizient wie möglich zu gestalten. Dafür haben wir unser Rahmenprogramm justiert sowie neue Sonderformate und Networking-Gelegenheiten geplant. Unser Ziel ist es, allen Teilnehmenden eine fokussierte und produktive Messe zu bieten, aus der sie den größtmöglichen Nutzen ziehen können.“

Neben antiken Liebhaberstücken und zeitlosen, handgefertigten Klassikern umfasst das Angebotsspektrum hochwertige Knüpfungen in aktuellen Designs sowie eine große Auswahl an modernen Maschinenwebteppichen und Teppichböden in allen Qualitätsstufen.

Einzigartige Designs und inspirierende Live-Talks prägen The Carpets & Rugs Edition

In Halle 2 bestimmen einzigartige Designs und spannende Live-Talks das Messegeschehen. Im Januar feiern die “Carpet Design Awards” (CDA) bereits ihre 20. Ausgabe. Teil der CDA-Fläche ist im kommenden Jahr die „DOMOTEX on Stage“. Das Konferenzprogramm bietet mit Referenten aus Innenarchitektur und Interior Design, Produktion sowie Handel einen ganzheitlichen Blick auf die Zukunftsthemen der Branche.

Im neuen „Trend Café“ in Halle 3 erleben die Besucherinnen und Besucher an zentraler Stelle die Interior Trends von morgen und können sich gezielt über nachhaltige Produkte informieren. Darüber hinaus bietet die Sonderschau mit integrierter Kaffeebar und Loungebereich während der gesamten Messelaufzeit den idealen Rahmen, um sich mit neuen und bestehenden Geschäftskontakten über die aktuellen Entwicklungen der Branche auszutauschen.

Auch die Vorfreude auf die DOMOTEX 2026 wächst

Mit der Anpassung des Veranstaltungsrhythmus reagiert die Deutsche Messe AG auf den seit einigen Jahren vehement geäußerten Wunsch der Bodenbelagsbranche nach einem Zwei-Jahres-Turnus. Die Deutsche Messe AG berichtet von einer überaus positiven Resonanz auf diese strategische Entscheidung. Im Januar 2026 und in jedem geraden Jahr bringt die Weltleitmesse DOMOTEX traditionsgemäß die internationale Flooring-Community in Hannover zusammen: Vom handgefertigten Orientteppich über edles Parkett bis hin zu Webmaschinen und Verlegetechnik.

Stephanie Huesmann, Leitung Category Management Wand, Boden und Werkzeug bei der Schlau Heimtex Einkaufs GmbH begrüßt diese Entscheidung und freut sich bereits auf das Wiedersehen in Hannover: „Die DOMOTEX in Hannover ist für uns seit vielen Jahren ein unverzichtbarer Pflichttermin zum Jahresauftakt. Denn hier treffen wir viele wichtige Lieferanten, können neue Geschäftsbeziehungen aufbauen, Trends und Produkte kennenlernen und erhalten zusätzlich einen umfassenden Ausblick auf die Teppich- und Bodenbelagsthemen der Zukunft – alles zentral an einem Ort! Durch die Anpassung des Messekonzepts mit wechselnden Schwerpunkten erwarten wir uns zudem weitere zielgruppengerechtere Mehrwerte.“

Über DOMOTEX Worldwide

Die DOMOTEX Middle East (22. – 24. April 2025 in Dubai) ist die internationale Teppich- und Bodenbelagsmesse für den Nahen Osten und die Türkei. Veranstalter ist die Deutsche Messe AG in Hannover. Durchgeführt wird die Messe vom Dubai World Trade Center.

Die DOMOTEX asia/CHINAFLOOR (26. – 28. Mai 2025 in Shanghai) ist die größte internationale Messe für Bodenbeläge im asiatisch-pazifischen Raum. Globus Events, Build Your Dream und Hannover Milano Fairs Shanghai, eine Tochtergesellschaft der Deutschen Messe, organisieren die Messe gemeinsam.

Weitere Informationen finden Sie unter www.domotex.de

Quelle: Messe Hannover