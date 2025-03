Weber macht den preisgekrönten LUMIN-Elektrogrill jetzt smart

Bereits 2023 reagierte der BBQ-Weltmarktführer Weber mit dem Elektrogrill „LUMIN®“ auf den Trend, der sich nicht zuletzt wegen der hohen Hitze und seiner 5-in-1 Funktionalität starker Beliebtheit erfreute. Nun wird das preisgekrönte Gerät smart: Die Weber Connect-Technologie verwandelt den LUMIN® in einen smarten Grill – mit digitaler Präzision und Schritt-für-Schritt-Anleitungen per App für perfekte

Ergebnisse. Der „LUMIN® Smart“-Elektrogrill ist ab dem Frühjahr auf weber.com, in allen Weber Original Stores und im Fachhandel erhältlich. Verfügbar ist er in der klassischen Größe sowie als

Compact-Variante, außerdem ist ein geeigneter Stand als Zubehör verfügbar.

Saftige Steaks, Plant-Based Burger, gegrillte Lachsfilets und knackige Gemüse-Spieße: Urbane Grillfans mögen es flexibel – und deshalb macht der Grill vom scharfen Angrillen bis übers Räuchern und Dünsten alles möglich, ganz ohne offene Flammen. Die 5-in-1-Funktionalität des LUMIN®-Elektrogrills machte das Gerät zum Senkrechtstarter unter den Elektrogrills von Weber. Die außerdem hohe und vor allem gleichbleibende Hitze von über 315 °C kannte der Elektrogrill-Markt bis dahin nicht.

„Wir glauben: Wenn Menschen rund um die Hitze und den Grill zusammenkommen, entstehen unvergessliche Momente fürs Leben. Deshalb entwickeln wir Grills, die verlässlich zu bedienen sind und endlose Möglichkeiten bieten. Ob bei der großen Sommerparty oder im kleinen Kreis mit Freunden und Familie – und egal, ob schlichte Spieße oder edle Steaks auf den Rost kommen. Das macht großartige Grills aus, damals wie in Zukunft“, so Daniel Ipser, Geschäftsführer Weber-Stephen Österreich.

Smarte Funktionen für stressfreies Grillen

Egal, ob das Filetsteak und die gegrillten Avocados nun zum ersten Mal auf dem Rost liegen oder erprobte Rezepte sind: Mit der smarten Unterstützung und der verlässlichen Hitzesteuerung läuft alles wie am Schnürchen und neue Techniken lassen sich stressfrei ausprobieren. Alle neuen LUMIN® Smart-Elektrogrills haben den „Smart Controller“ an ihrer Seite, also eine digitale Temperaturanzeige und Steuerung über die Weber Connect-App. Damit ist der Grill jetzt mit Wi-Fi® oder Bluetooth® über die Weber Connect-App mit dem Smartphone verbunden, wo man wiederum die gewünschte Temperatur einstellen kann. Großer Pluspunkt: Die Grillmeister:innen des Abends können so die Temperaturkontrolle vom Tisch aus übernehmen. Eine andere Besonderheit, die der LUMIN® Smart mit sich bringt: Die Temperatursteuerung ist präzise und reagiert in Millisekunden auf Veränderungen. Damit ist die Temperatur auf der Grillfläche sehr viel akkurater und ermöglicht eine noch bessere Kontrolle und ein besseres Grillergebnis. Der LUMIN® Smart Elektro-Outdoorgrill verfügt über zwei Weber Connect-Anschlüsse und einen Temperaturfühler.

5-in-1 Funktionalität: Ein Alleskönner auf kleinstem Raum

Ob scharfes Angrillen, Räuchern, Dünsten, Auftauen oder Warmhalten – der LUMIN® Smart kann alles. Dank der leistungsstarken Hochtemperatur-Funktion von über 315 °C gelingen Grillmarkierungen wie im Steakhouse. Heiß ist der LUMIN® Smart übrigens in weniger als 15 Minuten. Mit einem smarten Kerntemperaturfühler sagt einem die Weber Connect-App über den „Flip-and-Serve“-Alarm außerdem Bescheid, wann es Zeit zum Wenden ist. Die Dämpf-Funktion ist etwa für Gemüse perfekt, die dafür benötigten Wasserschalen sind im Lieferumfang enthalten. Wer Forellen, Lachs und Dorade liebt, nutzt am besten die Räucherfunktion – der LUMIN® Smart kommt mit passenden Räucherschalen, die statt dem Rost in den Grill eingesetzt werden. Auch Tiefgefrorenes lässt sich direkt auf den Grill legen, während die integrierte Warmhaltefunktion dafür sorgt, dass auch Nachzügler:innen und Mitternachtssnack-Liebhaber:innen auf ihre Kosten kommen. Mit all diesen Eigenschaften steht der Elektrogrill LUMIN® Smart den großen Gasgrills in den Vorstadtgärten in nichts nach. In Sachen Langlebigkeit übrigens auch nicht: Für den LUMIN® Smart gibt es 5 Jahre Garantie – und wer vor Ort im Weber Original Store kauft, kann sich auf persönlichen Service verlassen.

Vielfältiges Zubehör: Von Plancha bis zum Pizzastein

Wer kennt es nicht: Steht das neue It-Piece erstmal am Balkon, so sorgen die passenden Accessoires für die gewisse Extraportion Spaß. Premium-Grillbesteck muss sein – von Grillzange bis über Wender ist alles dabei, um neben dem Grill eine gute Figur zu machen. Über 315 °C Hitze am Elektrogrill machen richtig Laune, aber auch nur, wenn es die eigenen Finger nicht trifft – daher immer mit Grillhandschuhen arbeiten. Wer Fisch grillt, sollte unbedingt mal das Räuchern probieren – Räucherchips in verschiedenen Geschmackssorten garantieren einen Wow-Effekt bei Forelle, Lachs und Co. Grillen wie in Spanien und Frankreich gelingt mit der Plancha: Dort arbeitet man mit Planchas, also heißen Platten, auf denen selbst kleinste Meeresfrüchte gut aufgehoben sind, weil sie nicht durch einen Rost fallen können. Ein bisschen angeben lässt es sich mit der Grill-Pinzette: man muss kein Haubenkoch sein, um feinste Scampi mit der Pinzette zu wenden oder vor den Augen der Gäste anzurichten. Auch Smashed Burgers gelingen auf Planchas perfekt – aufgrund der Röstaromen auf ganzer Fläche. Wer sich auf dem eigenen Balkon ab und zu mal Bella Italia-Stimmung zaubert, legt sich den Pizzastein zu – für herrlich fluffige und knusprige Pizzateige, come a Napoli!

Weitere Informationen und Grillkurs-Buchung finden Sie unter www.weber.com

Quelle: WEBER