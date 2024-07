Green Grilling: heiße Gadgets für Vegetarisches & Veganes vom Grill

Lumin-Elektrogrill von Weber in „Mint Green“

Urbane Griller:innen lieben’s kompakt und leistungsstark – und haben einen Blick für funktionale Designs. Der Lumin-Elektrogrill von Weber, bereits ein Highlight in 2023, ist jetzt aufgrund seines Erfolgs auch in „Mint Green“ erhältlich und revolutioniert das Grillen auf kleinem Raum. Der Lumin passt perfekt auf kleine Stadtbalkone und bietet mit seiner vielseitigen 5-in-1-Funktionalität alles, wovon man beim Grillerlebnis nur so träumt: Von scharfem Angrillen bei über 315 °C bis zu Räucheraromen und einer Dämpffunktion für Gemüse ist dieser moderne Elektrogrill weit mehr als nur ein Grill – er ist eine vollwertige Outdoorküche.

Farbenfroh, saisonal und regional: Eine Grillfläche voller Vitamine

Wie wärs mit knallig gelben Ananas-Feta-Spießen mit köstlichem Röstaroma? Spieße gehen immer. Von knackigem Gemüse bis über sonnengereiftes Obst, der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Ein bisschen „mehr“ gibt’s im Grillkorb, genügend Platz jedenfalls für klein geschnittenes Gemüse aller Art. Pro-Tipp: Als Appetizer knusprige Nachos in den Grillkorb legen, scharf-würzige Jalapeños und Paprika darüberstreuen und Käse mit der Hitze vom Grill einfach schmelzen lassen. Jalapeños gelingen übrigens auch auf einer Plancha hervorragend: Bei mittelhoher Hitze und ein wenig Öl grillt man sie so lange auf der Platte, bis sie von selbst zusammenfallen – danach mit grobem Salz bestreuen. Tipp: Eine Schmelzkuppel gart die grünen Wunderlinge indirekt. Inspiration für leichte, vegetarische Rezepte gibt’s übrigens im druckfrischen „Weber’s Grillen auf dem Balkon“ – eine Rezeptlektüre für alle, die auf kleinstem Raum große BBQ-Wunderstücke kredenzen wollen.

weber Green Grilling

Stöbern Sie durch 2 topaktuelle Weber-Rezeptbücher

„Weber’s Grillen auf dem Balkon“ ist die Inspirationsquelle für urbane Grillfans, die es heißmögen. Das BBQ-It Piece des Sommers ist wohl die Neuerscheinung „Weber’s Ultimate Heat“ (NEU). 360 Seiten geballtes Wissen für alle, die die Hitze wie ein:e Grillweltmeister:in einsetzen wollen.

