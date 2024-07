Neue PROJECTS-Broschüre von de Sede präsentiert atemberaubende Projekte weltweit

Das Magazin, das nunmehr in der vierten Auflage erschienen ist, ist eine Inspiration für Planer, die das Besondere suchen. Individuelle Gastronomie- und Hotelleriekonzepte und aussergewöhnliche Privatprojekte: die neue PROJECTS-Broschüre bietet spannende Blicke hinter die Kulissen und zeigt die gesamte Bandbreite individueller Planungen.

Massgeschneiderte Projekte von de Sede

Die Sternerestaurants Mammertsberg und Schloss Schauenstein von Andreas Caminada verwöhnen ihre Gäste nicht nur mit junger Top- Gastronomie. Das traumhafte Ambiente wird gekrönt durch zwei Ikonen des Möbeldesigns: das DS-707. Inmitten des fröhlichen Treibens von Ibiza Stadt ist das Interior des Hotels «The Standard» eine Insel der Ruhe für die Hotelbesucher. Nicht ganz unschuldig daran: eine einladende Sitzskulptur von de Sede, das DS-602.

Was passiert, wenn die Leidenschaft der de Sede Handwerksmeister auf die unverbrüchliche Faszination eines Kunden für die Ikonen von de Sede trifft? Es entsteht ein wahrhaftiges Traumschiff, das Liebe zum Detail mit massgeschneiderten Möbeln verbindet. Morgens weckt einen ein sanfter Wellenschlag, der Abend beginnt mit einem Standspaziergang in den Sonnenuntergang und dazwischen macht das Dasein wahre Freude: Auch dank fünf ikonischen Skulpturen von de Sede ist im spektakulären australischen Beach House in Bondi Beach das Leben ein einziger Traum.

de Sede 167 Outdoor Sunbrella white

Die PROJECTS-Broschüre ist erhältlich als Printversion sowie auch auf der Website

Weitere Informationen finden Sie unter www.desede.ch

Quelle. de Sede