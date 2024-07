Knut Albert wird Geschäftsführer des EMV

Knut Albert ist Diplom-Kaufmann und ein erfahrener Geschäftsführer. Im elterlichen Einzelhandelsbetrieb startete sein beruflicher Werdegang. Während des Studiums prägten sich seine inhaltlichen Schwerpunkte in der kaufmännischen Geschäftsführung, der Organisation, dem IT- und HR-Management sowie im Controlling aus.

In den letzten sechs Jahren begleitete er als kaufmännischer Geschäftsführer den Generationswechsel bei Getränke SAGASSER, einem großen Familienunternehmen mit Sitz in Coburg. Davor war er mehr als 20 Jahre für den ehemals zur Douglas Holding AG gehörenden Süßwaren-Filialisten Hussel als Geschäftsführer tätig und hat den Verkaufsprozess an das Private Equity-Unternehmen EMERAM begleitet.

„Wir haben mit Knut Albert einen versierten und erfahrenen Geschäftsführer gewinnen können, der zum EMV und zu seinen Gesellschafterinnen und Gesellschaftern passt und die Aufgaben im EMV zukunftsorientiert angehen wird.“ freuen sich der Aufsichtsratsvorsitzende Martin Stephan und die EMV-Geschäftsführung.

Weitere Informationen finden Sie unter www.emverbund.de

Quelle: EMV