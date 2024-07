Villeroy & Boch: Morning Green – die neue Trendfarbe für Keramikspülen

Florian Kallus und Sebastian Schneider, die kreativen Köpfe hinter kaschkasch, ließen sich für Morning Green von frühmorgendlichen Spaziergängen im Wald inspirieren. Sie schufen einen leisen, entsättigten Grünton, der das Auge entspannt und eine beruhigende Atmosphäre schafft. Sebastian Schneider beschreibt Morning Green als „einen geerdeten Ton, auf dem sich das Auge ausruhen kann“.

Das weiche, zurückhaltende Grün harmoniert besonders gut mit natürlichen Materialien wie Massivholz, Marmor und Naturstein. Möbel und Arbeitsplatten in sanften Creme- und Erdtönen oder abgestimmten Grünnuancen betonen die elegante Schlichtheit von Morning Green. Ergänzt

wird das Design durch hochwertige Armaturen aus dem Villeroy & Boch Sortiment, die in vielfältigen Ausführungen erhältlich sind. Ein interessanter Kontrast entsteht durch die Kombination von Morning Green mit Armaturen in der Trendfarbe Matt Black.

Mit der Einführung von Morning Green erweitert Villeroy & Boch sein Sortiment um eine attraktive Trendfarbe für Keramikspülen. Neben klassischen Weißtönen bietet der Markenhersteller auch warme Beige- und Cremetöne, ausgewählte Grauvarianten und intensives Schwarz – je nach Ausführung in glänzend oder matt. Diese Farbvielfalt ermöglicht stilvolle, individuelle Gestaltungskonzepte für den Spülbereich – von klassisch-elegant über modern-natürlich bis hin zu urban-puristisch.

