Besuchen Sie OSTERMANN auf der Sicam! Service. Vielfalt. Tempo – Live und in Farbe

Sie suchen Inspiration für neue Projekte im Möbelbau? Dann sollten Sie einen Besuch am OSTERMANN-Stand fest einplanen! In Halle 03 erwarten Sie in diesem Jahr attraktive, neu gestaltete Raumwelten. In einem kleinen Badezimmer sehen Sie neue Sibu-Oberflächen und Griffe. Ein Homeoffice zeigt unter anderem unser neues, höhenverstellbares Tischgestell e-Desk II. Mit im Messegepäck sind zudem weitere Oberflächen für die Möbel- und Wandgestaltung sowie Möbelleuchten und Werkstattbedarf.

Neue Möbelkanten für Ihre kreativen Ideen

Die Sicam bietet Ihnen eine perfekte Gelegenheit, um die Kanten zu den aktuellen Kollektionen vieler Plattenhersteller live zu entdecken. Mit dabei sind Kantenneuheiten zu den Oberflächen von Cleaf, Kronospan und Kaindl. Ein Trend, der überall sichtbar ist, sind extrem matte Oberflächen – sowohl bei den Unis als auch bei den Dekoren. OSTERMANN hat sie am Stand!

Ganz besonders: Linoleumkanten

Nachhaltigkeit trifft Design: Mit seiner edelmatten Optik und weichen Haptik ist Linoleum ein Highlight für alle Sinne. Das Messeteam stellt Ihnen gerne die brandneuen Farben vor und zeigt, wie Sie Ihre Ideen mit Linoleumkanten perfekt umsetzen. Auf Wunsch liefert OSTERMANN Ihnen zudem ihr Linoleum auf Maß konfektioniert oder gleich die einbaufertigen Linoleumfronten.

Kommen. Sehen. Staunen.

Ein Highlight am Messestand sind sicherlich die neuen Griffe und Garderobenhaken. Neben neuen Modellen aus Massivholz zeigt Ihnen OSTERMANN elegante Lösungen, die perfekt zu den Arpa Fenix-Oberflächen in den Farben Blu Shabe, Rosso Jaipur, Verde Comodoro etc passen. Immer einen Blick wert sind zudem die Möbel- und Wandoberflächen: Die Auswahl reicht von den zart duftenden Naturoberflächen über echtes Moos, Linoleum und Steinfurniere bis hin zu den ausdrucksstarken Designplatten von Sibu. Manche davon muss man einfach persönlich sehen, anfassen oder sogar beschnuppern, um sich so für neue Projekte zu inspirieren …

Sie haben den Auftrag. Wir die Lösung.

Kanten und Oberflächen sind nur einige Beispiele für die Vielfalt in unserem Sortiment. Darüber hinaus informiert Sie unser Messeteam selbstverständlich auch zu Produkten aus den Bereichen Klebstoffe und Reiniger, Möbelbeschläge, Korpuskonstruktion oder Küchen- und Badausstattung.

Der Messestand von OSTERMANN auf der SICAM

Weitere Informationen zur Messe finden Sie unter dem Suchbegriff „#Sicam2025“ auf www.ostermann.eu

Quelle: OSTERMANN