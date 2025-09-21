Area 30: Spülplatzlösungen von Villeroy & Boch und Ideal Standard greifen aktuelle Küchentrends auf

Genau hier setzt der Villeroy & Boch Konzern an: mit hochwertigen Keramikspülen und Armaturen, die nicht nur durch ihre Ästhetik und Benutzerfreundlichkeit, sondern auch durch ihre langlebige Qualität überzeugen und dabei individuelle Lösungen für unterschiedlichste Bedürfnisse eröffnen. Das Unternehmen feiert auf der diesjährigen area30 eine Prämiere: Erstmals sind beide Marken Villeroy & Boch und Ideal Standard gemeinsam mit Küchenlösungen vertreten und machen so eine neue Vielfalt für Küchenprofis erlebbar.

Platz optimal nutzen – die neue Subway Style Eckspüle

Eckspülen sind ideale Lösungen für maximale Platzausnutzung ohne Abstriche bei Optik und Komfort. Mit der neuen Eckvariante der erfolgreichen Kollektion Subway Style bietet Villeroy & Boch eine moderne Interpretation dieses Spülentyps – speziell für kompakte Küchen. Typisch für die Serie sind das großzügige Hauptbecken, das dreieckige Nebenbecken und die glatte Abtropffläche mit schmalen Kanten, klaren Linien und weichen Schwüngen. Die variable Hahnlochbank mit vier Positionen ermöglicht flexible Armaturenlösungen. Das neue Modell ist mit pflegeleichter CeramicPlus-Veredelung in zwölf Farben erhältlich. Passendes Zubehör wie Einlegeschale und Silikonschwamm macht den Spülplatz zum durchdachten Arbeitsplatz.

Mit der neuen Eckvariante der erfolgreichen Kollektion Subway Style bietet Villeroy & Boch eine moderne Interpretation dieses Spülentyps

Spülen in verschiedenen Einbauvarianten – für maximale Gestaltungsfreiheit

Ein starker Trend im Bereich Küche ist die Individualisierung. Villeroy & Boch bietet mit Keramikspülen für Unterbau, flächenbündige Integration, klassischen Einbau sowie Spülsteine größtmögliche Freiheit bei der Küchenplanung. Unterbauspülen werden direkt unter die Arbeitsplatte montiert und schaffen so ein durchgängiges, puristisches Gesamtbild. In der Kollektion Subway finden sich verschiedene Modelle für unterschiedliche Schrankbreiten, darunter auch die neue Subway 80 U. Mit ihrem komfortablen Doppelbecken macht sie den Spülbereich zu einem integralen Bestandteil einer modernen Küchenarchitektur.

Besonders gefragt sind außerdem Spülen für die flächenbündige Montage, bei der Arbeitsplatte und Spülbecken zu einer harmonischen Einheit verschmelzen. Serien wie Linara oder Subway Style betonen diese elegante Ästhetik und schaffen großzügige, leicht zu pflegende Arbeitsflächen.

Mit ihrem komfortablen Doppelbecken macht die Unterbauspüle Subway 80 U den Spülbereich zum integralen Bestandteil einer modernen Küchenarchitektur

Die klassisch von oben eingesetzte Einbauvariante überzeugt durch ihre Vielseitigkeit. Sie lässt sich mit nahezu jedem Arbeitsplattenmaterial kombinieren und passt mit verschiedenen Größen flexibel in unterschiedlichste Raumkonzepte.

Eine weitere Möglichkeit, den Spülplatz individuell zu gestalten, bietet der Spülstein. Mit seiner markanten Front setzt er den Arbeitsbereich stilvoll in Szene. Er ist als Einzel- oder Doppelbecken in verschiedenen Größen und Farben erhältlich und eröffnet vielfältige Gestaltungsoptionen – von rustikal über zeitlos bis expressiv.

Armaturen als Statement – Design trifft Funktion

Armaturen sind prägende Elemente moderner Küchengestaltung. Das umfassende Angebot von Villeroy & Boch und Ideal Standard zeigt die Vielfalt, die heute am Spülplatz möglich ist.

Mit der Edelstahlarmatur Konic präsentiert Villeroy & Boch ein Modell, das markantes Design mit Nachhaltigkeit verbindet: der konische Körper, der U-förmige Auslauf in komfortabler Höhe und die Eco-Funktion zur Reduzierung des Wasserverbrauchs machen sie ebenso praktisch wie ästhetisch. Erhältlich in gebürstetem Edelstahl oder elegantem Matt Black, passt sie zu unterschiedlichsten Spülen – von der minimalistischen Siluet bis zur universellen Subway.

Ideal Standard setzt mit der neuen Gusto iMX auf durchdachte Funktionen für mehr Hygiene, Sauberkeit und Komfort im Küchenalltag. Der integrierte Seifenspender mit Druckknopf macht separate Flaschen überflüssig und sorgt dafür, dass Seife oder Spülmittel stets griffbereit sind. Über den vorn am Auslauf platzierten Sensor lässt er sich bequem mit Handfläche oder Handrücken bedienen – hygienisch, einfach und ohne unbeabsichtigte Auslösungen.

Der integrierte Seifenspender der Armatur Gusto iMX von Ideal Standard macht separate Flaschen überflüssig und sorgt dafür, dass Seife oder Spülmittel stets griffbereit sind

Ein 360°-schwenkbarer Auslauf und ein Luftsprudler gewährleisten flexibles Arbeiten und gleichmäßigen Wasserfluss. Dank EASY-FIX-Montagesystem gelingt die Installation mühelos. Unterschiedliche Oberflächenvarianten wie Brushed Gold oder Silver Storm eröffnen zudem vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten. Damit reicht das Spektrum von klarer Eleganz über funktionale Innovation bis hin zu farbstarken Akzenten – eine Vielfalt, die es erlaubt, den Spülplatz ganz individuell nach Designvorlieben und Alltagsbedürfnissen zu gestalten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.villeroyboch.com

Quelle: Villeroy & Boch