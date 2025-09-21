Bundeslehrlingswettbewerb der Tapezierer und Dekorateure 2025

Im Congress Center Wörthersee in Pörtschach fand der diesjährige Bundeslehrlingswettbewerb der Tapezierer und Raumausstatter am Freitag, 19.9.2025 statt.

9 junge Landessieger aus N.Ö. Oberösterreich, Tirol, Salzburg, Vorarlberg, und jeweils 2 aus Kärnten und der Steiermark, stellten sich der Fachjury, die aufmerksam jeden Handgriff beobachtete. Südtirol war ebenfalls mit 1 Kandidatin in Pörtschach beim Wettbewerb vertreten.

Wenn sich die besten Lehrlinge treffen, um sich im direkten Leistungsvergleich zu messen, entsteht ein spannender Wettkampf auf hohem Niveau. Die angehenden Fachkräfte waren alle mit Leidenschaft bei der ‚Arbeit und haben das fachliche und handwerkliche Können eindrucksvoll unter Beweis gestellt.

Sieger beim Wettbewerb waren:

1.Platz Leonie Schwarz, Lehrbetrieb Fa. ADA, Stmk

auf die Plätze folgten

2.Platz Christian Glösel, Lehrbetrieb Fa. ADA, Stmk.

3.Platz Solveig Eger, Lehrbetrieb Manuela Pufisch, Ktn.

Einen ausführlichen Bericht veröffentlichen wir in der Ausgabe 9/10 2025 der WOHNKULTUR/RAUMAUsSTATTER ZEITUNG.

Weitere Informationn finden Sie unter https://www.wko.at/oe/gewerbe-handwerk/bundeslehrlingswettbewerbe-2025