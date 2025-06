Die besten Tischlerlehrlinge Österreichs messen sich in Pörtschach

Maßarbeit auf höchstem Niveau: Der Bundeslehrlingswettbewerb der Tischler bringt jedes Jahr die besten Nachwuchstalente aus ganz Österreich zusammen. Diesmal ist Kärnten zum vierten Mal nach der neuen Wettbewerbsordnung Gastgeber. Das Team rund um Bundesinnungsmeister Gerhard Spitzbart und Landesinnungsmeister Peter Preinig ist stolz auf den engagierten Nachwuchs und die Organisation des Events: „Handwerk macht glücklich und begeistert viele Menschen. Es ist großartig, was die jungen Menschen in ihrem Beruf leisten.“ Der Wettbewerb am 28. Juni ist öffentlich zugänglich. In der Tennishalle des Werzers Hotel Resort in Pörtschach am Wörthersee kann man von 8.00 bis 12.00 Uhr den besten Lehrlingen Österreichs bei ihrer Arbeit über die Schulter blicken.

Kärnten stark vertreten

Erst am Bewerbstag erfahren die Nachwuchstalente, welches Werkstück sie fertigen müssen. Dieses wird zunächst geplant, anschließend eine Holzliste erstellt und schließlich in traditionellen Verbindungen hergestellt. Dabei zeigen die Kandidat:innen alle ihre fachlichen Kompetenzen. Fairness und eine gute Stimmung prägen den Wettbewerb. Im Vorfeld wird nicht für konkrete Werkstücke geübt, sondern verschiedene Verbindungstechniken. Kärnten wird mit einem besonders starken Team vertreten sein, denn das Tischlerhandwerk liegt hier zunehmend in weiblicher Hand: Drei Mädchen und zwei Burschen, allesamt Gewinner:innen des Landesbewerbs, werden für den Gastgeber an den Start gehen. Das Training für die Teilnehmer:innen übernimmt mit Klemens Reinfried ein echtes Ausnahmetalent.

Was erwartet die Besucher:innen?

Modernes Handwerk auf höchstem Niveau: 45 Lehrlinge, die ihr Bestes geben wollen. Es wird gesägt, gehobelt und in rasantem Tempo entstehen Holzverbindungen. „Alle Teilnehmer:innen sind ohnehin schon Sieger:innen, schließlich kommen nur die Besten aus den neun Bundesländern nach Pörtschach. Es wird gekämpft – und die Atmosphäre ist einzigartig“, freut sich Bundeslehrlingswart Ludwig Weichinger-Hieden aus Wien auf einen spannenden Wettbewerb. Zwei Tage lang stehen die Tischlertalente im Mittelpunkt, am Abend des 28. Juni findet die feierliche Siegerehrung statt. Am Wettbewerbstag selbst heißt es: punktgenaues Arbeiten unter Zeitdruck und vor Publikum. Kein leichtes Unterfangen, sondern ein Wettbewerb der Sonderklasse, bei dem es um begehrte Titel geht. Alle sind mit Freude und Elan dabei. „Es ist immer wieder schön zu sehen, mit welcher Leidenschaft die jungen Talente an die Arbeit herangehen. Mit diesen Wettbewerben zeigen wir auch, dass die Lehre die Basis für eine vielversprechende Karriere ist – und damit für eine gute Zukunft“, so Hausherr Landesinnungsmeister Peter Preinig.

Die Tischlerlehre – ein Beruf mit Zukunft

Jahr für Jahr entscheiden sich österreichweit rund 2.100 junge Menschen für eine Lehre als Tischler:in, darunter rund 200 in Kärnten. Der Beruf verlangt Geschicklichkeit, räumliches Vorstellungsvermögen, Genauigkeit und Disziplin. Doch die Mühe lohnt sich, denn man erschafft sichtbare und greifbare Ergebnisse aus einem nachwachsenden Werkstoff, der gut riecht und sich gut anfühlt. Holz liegt im Trend – ob im Wohnbereich, in der Bautischlerei oder im öffentlichen Raum – und das wird sich nicht ändern. Wer Holz veredeln kann, ist immer gefragt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.wko.at/ktn

Quelle: WKK © WKK LI 121 | PSB-Media