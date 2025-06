Interface präsentiert neue Teppichfliesen- und LVT-Kollektionen für zeitlose Innenräume

Die zeitlose Teppichfliesenkollektion Dressed Lines ist vom Minimalismus der 50er Jahre inspiriert und erinnert mit ihren kleinteiligen und kontrastreichen Mustern an Kleiderstoffe

Die Teppichfliesenkollektion Dressed Lines ist an den Minimalismus der 50er Jahre angelehnt, was sich in der spielerischen Verwendung von Kontrasten und gewinkelten Formen widerspiegelt. Die LVT-Kollektion Lasting Impressions bietet eine neue Sichtweise auf zeitlose Darstellungen, die sich auf das traditionelle Handwerk von Tatami- und Gipskunst stützen. Beide Kollektionen zeichnen sich durch leistungsstarke Bodenbeläge aus, die an die Handwerkskunst der Vergangenheit anknüpfen.

„Design soll eine Geschichte erzählen. Eine Geschichte, in der die Natur im Mittelpunkt steht, das menschliche Erleben und wie wir gemeinsam arbeiten, lernen und leben. Dieser Gedanke inspirierte Dressed Lines und Lasting Impressions – zwei Kollektionen, die von Momenten aus der Vergangenheit geprägt sind, die sich noch heute unbestreitbar frisch anfühlen“, sagt Kelly Simcox, Head of Global Design bei Interface. „Die Kollektionen stehen für unvergleichliche Vielseitigkeit und zeitlose Innenräume. Sie spiegeln die Idee wider, dass modularer Bodenbelag für den Objektbereich mehr leisten kann. Beide bieten eine neue Perspektive auf Tradition und die Möglichkeit, die Art und Weise wie wir Räume gestalten und erleben, neu zu denken.“

Dressed Lines: maßgeschneidert und zeitlos

Dressed Lines ist eine Neuinterpretation zeitlosen Designs, inspiriert vom Minimalismus und der Mode der 50er Jahre. Die Kollektion fängt die Essenz des Mid-Century-Designs ein und orientiert sich an wegweisenden Designer:innen wie Anni Albers, Charles und Ray Eames sowie Florence Knoll. Das Ergebnis ist eine stilvolle textile Kollektion mit raffinierten, kleinteiligen und kontrastreichen Mustern, die an Kleiderstoffe erinnern.

Die Kollektion umfasst sechs Designs mit acht komplementären Farbkombinationen, die von warmen Neutraltönen bis hin zu kontrastreichen Akzenten reichen:

• Goes AroundTM und Comes AroundTM: Die beiden Designs zeichnen sich durch aufeinander aufbauende Muster aus und verbinden Mode und Inneneinrichtung mit zwei unterschiedlichen Nadelstreifen-Looks. Beide Produkte werden im Format 25 × 100 cm angeboten.

• Angular TimesTM und Accent HourTM: Diese Produkte regen Designer:innen dazu an, mutiger zu werden. Winklige Muster und helle Akzente verleihen dem Boden eine zusätzliche Dimension. Sie sind im Format 25 × 100 cm erhältlich.

• Simple Does ItTM und Positive SpinTM: Beide Designs bieten eine unübertroffene Vielseitigkeit, indem sie Textur und Kontrast mit gesprenkelten und würfelförmigen Mustern kombinieren. Diese Modelle sind im Format 50 × 50 cm verfügbar.

Dressed Lines verbindet mit seinem smarten Design subtile Muster, die am besten in offenen Bereichen und auf großen Flächen funktionieren, mit mutigeren, anspruchsvollen Designs, die herausstechen und akzentuieren. Mit ihrem niedrigen CO2-Fußabdruck zwischen 2,8 und 3,64 kg CO2e/m² dank 100 Prozent recyceltem Garn und der Standardrückenkonstruktion CQuest™Bio erreicht die Kollektion Höchstwerte in den Bereichen Innovation, Design und Klimaschutz. Alle Produkte der Kollektion tragen die Zertifizierung Cradle to Cradle Certified® v3.1 Silver in Europa, welche das Engagement des Herstellers im Bereich Materialgesundheit durch Dritte belegt. Comes Around und Goes Around sind zudem optional als CO2-negative Produkte mit CQuest™BioX erhältlich.

Lasting Impressions: Tradition neu interpretiert

Die LVT-Kollektion Lasting Impressions steht für handwerkliche Ästhetik und hebt das Erscheinungsbild natürlicher Materialien durch individuelle Details hervor, die Unregelmäßigkeit und Unvollkommenheit zelebrieren. Mit dieser Kollektion erfüllt Interface die Anforderungen an den Objektbereich und bietet Architekt:innen sowie Innenarchitekt:innen Designs in Web- und Gips-Optik, die Abnutzung und Verschleiß kaschieren.

Zur Kollektion gehören zwei Designs in zwölf klassischen Farbgebungen:

• HeirloomTM ist von traditionellem Tatami-Gewebe inspiriert und wird im Format 25 × 100 cm in acht Farben angeboten.

• PlasterTM nimmt die Optik von handgefertigten Oberflächen und natürlicher Patina auf und hebt handgemachte Unregelmäßigkeiten bewusst hervor. Das Design ist im Format 50 × 100 cm in vier Farbvarianten erhältlich.

Lasting Impressions verfügt über die UV-stabilisierte PU-Keramikperlbeschichtung Ceramor+® von Interface, die Kratzer und Abnutzungserscheinungen im Alltag minimiert sowie die Rutschhemmung erhöht. Diese LVT-Kollektion ist die erste, die mit dem neuen Akustikrücken Sound Choice+™ von Interface in Europa, im Nahen Osten und in Afrika (EMEA) eingeführt wird. Sound Choice+ bietet eine erstklassige Schalldämmung und wird zukünftig als Standardrückenkonstruktion für alle in EMEA erhältlichen LVT von Interface eingesetzt. Mit Sound Choice+ kombinierte Produkte reduzieren den Trittschall um bis zu 19 dB und verbessern so die Akustik im Raum. Der neue Rücken Sound Choice+ wirkt sich zudem positiv auf den CO2-Fußabdruck aller LVT-Böden von Interface aus. Mit 6,8 kg CO2e/m2 kann der CO2-Fußabdruck um mehr als 25 Prozent (zuvor 9,2 kg CO2e/m2) reduziert werden.

Design ohne Kompromisse: Interface ist „Made for More“

Mit Dressed Lines und Lasting Impressions setzt Interface sein Engagement für die Herstellung von Bodenbelägen fort – zielgerichtet und ohne Kompromisse. Das bedeutet, dass Architekt:innen und Innenarchitekt:innen, die mit Interface zusammenarbeiten, mehr Design, mehr Leistung und mehr Nachhaltigkeit erhalten. Beide Kollektionen sind ab sofort verfügbar und können in den Showrooms von Interface in Krefeld und Zürich sowie auf Veranstaltungen der Designbranche weltweit erkundet werden.

Die handwerkliche Ästhetik ist bezeichnend für die LVT-Kollektion Lasting Impressions: Das Erscheinungsbild natürlicher Materialien trifft auf eine prägnante Gips-Optik

