Interface: Neue Teppichfliesen- und LVT-Kollektionen überzeugen durch mehr Inspiration, Nachhaltigkeit und Leistung

interface EtchedandThreaded E612 Straw Ashlar Horizontal

Mit seinen neuen Teppichfliesen- und LVT-Kollektionen erfüllt das weltweit tätige Bodenbelagsunternehmen Interface seinen Anspruch, sich kontinuierlich weiter zu steigern und mehr zu bieten. Die textile Kollektion Etched & Threaded™ sowie die LVT-Kollektion Earthen Forms™ verschieben die Grenzen des Designs und setzen das Engagement des Nachhaltigkeitspioniers Interface fort, Bodenbeläge mit voller Leistungsfähigkeit und ohne Kompromisse zu schaffen. Die Kollektionen bieten innovative, modulare Fliesen mit auffälligen Texturen, natürlichen Mustern sowie neutralen Tönen, die sich harmonisch miteinander kombinieren lassen. So ergeben sich unbegrenzte Möglichkeiten für ästhetische Raumgestaltung.

„Wir hinterfragen die Weise, wie wir über Bodenbeläge und ihre Rolle bei der Gestaltung beeindruckender Räume denken. Bodenbeläge können und sollten Made for More™ sein – um mehr zu leisten, mehr zu unterstützen und mehr zu inspirieren“ , sagte Kelly Simcox, Head of Global Design bei Interface. „Interface hat die beiden globalen Kollektionen mit diesem Gedanken im Hinterkopf entworfen. Sie sollen Architekt:innen und Designer:innen dabei helfen, dynamische Räume zu schaffen, die dazu ermutigen, den Raum so zu nutzen, dass er spezifische, individuelle Bedürfnisse erfüllt – von konzentriertem Arbeiten bis hin zu Momenten der Entspannung. Wir haben neue Designs entwickelt, die sich abheben und die Anforderungen an Leistung und Nachhaltigkeit eines jeden Raumes erfüllen.“

Interface EtchedandThreaded E613 Flannel Fog Ashla

Etched & Threaded: Teppichfliesen für mehr Komfort

Etched & Threaded transportiert die Wärme luxuriöser Textilien in gewerbliche Räume. Die unterschiedlichen Texturen der Teppichfliesen lassen sich mühelos miteinander kombinieren. Mit sieben Designs in zwölf neutralen Farbstellungen und inspiriert vom geometrischen Fluss von Naturstein schaffen sie ruhige Umgebungen und eine gelassene Atmosphäre.

Etched & Threaded umfasst:

Zwei selbstbewusste, geometrische Designs, die auf natürlichen Steinformationen und polierten Kieselsteinen basieren. Sie sind im Format 50 x 50 cm und in vier Farbvarianten verfügbar.

Zwei zeitlose, texturierte Designs mit großen geometrischen Mustern, die Bewegung und Struktur erzeugen. Sie sind im Plankenformat 25 x 100 cm und in acht Farbstellungen erhältlich.

Drei stark texturierte Produkte in Zopf-, Tweed- und Webmustern, die sich perfekt für den großflächigen Einsatz im Objektbereich eignen. Sie sind ebenfalls im Plankenformat 25 x 100 cm und in acht Farbstellungen verfügbar.

Interface kann auf eine 30-jährige Nachhaltigkeitshistorie zurückblicken, in der das Unternehmen die notwendigen Schritte unternommen hat, ressourcenschonend zu produzieren und große Fortschritte in Richtung seiner ehrgeizigen Nachhaltigkeitsziele machen konnte. Durch Innovationen bei seinen Produkten, in den Produktionsstätten sowie in der Lieferkette hat das Unternehmen mit seinem Gesamtportfolio den niedrigsten CO 2 -Fußabdruck der Branche erreicht. Bei Etched & Threaded liegt der CO₂-Fußabdruck je nach Produkt zwischen 2,69 und 5,1 kg CO₂e/m². Die Designs der Kollektion bestehen zu 100 Prozent aus recyceltem Garn und haben einen Gesamtanteil von mindestens 91,3 Prozent recycelten und biobasierten Materialien.

Earthen Forms: LVT für ruhige Räume

Mit der Wärme natürlicher Holzmaserungen und der kühlen Textur von Travertinstein bringt Earthen Forms die Natur in Innenräume. Die Kollektion besteht aus drei Designs, die in einer Bandbreite neutraler Farbtöne und modularer Fliesenformate erhältlich sind. Neben der trendorientierten Ästhetik zeichnen sich die Produkte durch alle Leistungsvorteile eines LVT-Bodenbelags von Interface aus.

Interface EarthenForms Hearth Gris Ash E611 Marble

Zu den Designs von Earthen Forms gehören:

Hearth, das von Stein und Travertin inspirierte Produkt der Kollektion, ergänzt jeden Raum mit einer weichen Textur und ist im Format 50 x 100 cm in vier Farbvarianten erhältlich.

Crossroads, eine Verschmelzung aus Holzmaserung und Betonoptik, verleiht Innenräumen eine einzigartige Materialmix-Ästhetik und ist im Plankenformat 25 x 100 cm in vier Farbvarianten verfügbar.

On Grain, das Holzdekor der Kollektion, zeichnet sich durch beruhigende, natürliche Eleganz in einer Vielzahl von hellen Eichen- bis hin zu kräftigen Holztönen aus und wird ebenfalls im Plankenformat 25 x 100 cm in acht Farbstellungen angeboten.

Alle drei Designs der Kollektion Earthen Forms sind mit der Ceramor+® PU-Keramikperlbeschichtung von Interface ausgestattet, die Kratzer sowie Abnutzungserscheinungen im Alltag minimiert und eine verbesserte Rutschfestigkeit bietet. Als Teil des Engagements des Unternehmens, die gebaute Umwelt durch Innovationen in der Produkt- und Lieferkette zu dekarbonisieren, hat Earthen Forms, wie alle LVT-Produkte von Interface, einen Anteil von 39 Prozent recycelten Materialien.

Interface EarthenForms E612 Whea OnGrain SmokeyAsh Ashla

Interface Bodenbeläge sind Made for More

Mit Etched & Threaded und Earthen Forms setzt Interface sein Engagement für die Entwicklung von Bodenbelagslösungen fort, die hinsichtlich Innovation, Design, Nachhaltigkeit und Leistung keine Kompromisse eingehen. Die Kollektionen lassen sich vielseitig kombinieren und bieten eine große Auswahl und Flexibilität für Designer:innen, die Räume durch Textur, Muster oder Farbe definieren möchten. Beide Kollektionen sind ab sofort erhältlich und werden in den Showrooms von Interface sowie auf führenden Designmessen weltweit vorgestellt.

Etched & Threaded und Earthen Forms sind bei fünf Editionen der diesjährigen ARCHITECT@WORK in der DACH-Region sowie auf der Orgatec in Köln zu sehen. Die Besucher:innen sind eingeladen, die Kollektion live zu entdecken und zu erfahren, wie Lösungen von Interface mehr Inspiration, mehr nachhaltigen Fortschritt, mehr Leistung und mehr Möglichkeiten bieten, um bedeutende Innenräume zu schaffen.

Mehr über Interface und sein Portfolio an Bodenbelagslösungen finden Sie unter www.interface.com

Quelle: Interface