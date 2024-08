Kreative Arbeitswelten für das Gemeinschaftsgefühl

Hybrides Arbeiten nach der Corona-Pandemie erfordert kreatives Umdenken. Daher hat die Nürnberger Versicherung für und mit ihren Mitarbeitenden ein neues Arbeitsmodell für die Zukunft entwickelt, um auf die veränderten Bedürfnisse an Büroarbeitstagen einzugehen. Das Projekt „FutureWork:N – Für die ideale Symbiose aus Mensch, Methode und Arbeitsumfeld“ vereint Flexibilität sowie Gemeinschaftsgefühl. Die Revitalisierung der Räumlichkeiten passend zur neuen Unternehmenskultur hat die merTens AG mit ihrem Spezialistenteam für zukunftsweisende Arbeitswelten konzipiert und umgesetzt. Beim Bodenbelag fiel die Wahl auf Interface Teppichfliesen und LVT.

Alles fing mit der Pilotfläche im Erdgeschoss der Nürnberger Versicherung an ihrem Hauptsitz an. Astrid Meyer, Corporate Workplace Designerin & Projektleiterin bei der merTens AG, berichtet: „Im Anschluss an das Pilotprojekt haben wir den Auftrag für den Gesamtrollout von FutureWork:N erhalten. Wir haben das Designkonzept unter Berücksichtigung der Corporate Identity des Unternehmens und in enger Abstimmung mit dem Marketingteam der Nürnberger Versicherung entwickelt. Benötigt wurden funktionale Bereiche für unterschiedliche Aktivitäten, 1.500 Arbeitsplätze für die 3.000 Mitarbeitenden, die jeweils zwei bis drei Tage mobil arbeiten, sowie gesonderte Event- und Co-Working-Flächen.“

Themenwelten für die kreative Zusammenarbeit

Auf rund 48.000 Quadratmetern verteilt auf sechs Etagen hat die merTens AG das aus 24 Bauabschnitten bestehende Projekt Stück für Stück umgesetzt. Eine der Besonderheiten sind die multifunktionalen Themenräume. Die verschiedenen Mottos dafür stammen von den Mitarbeitenden selbst, die sich in Form eines kreativen Wettbewerbs zur Entwicklung der Themenwelten einbringen konnten. Das merTens-Team, das auch Teil der Jury war, setzte unter anderem Ideen wie ein Surfcamp um, in dem weder das echte Surfboard noch ein Arbeitstisch aus verwittertem Holz und Outdoor-Stühle wie in einer Strandbar fehlen durften. Weitere Beispiele für die insgesamt 30 Themenräume im Haus sind „Japanische Kirschblüte“ inklusive eines pink blühenden Kirschbaumes und eines papiernen Raumteilers im traditionellen japanischen Stil, „Wald“ mit Möbeln aus Holz, Baum-Fototapete und vielen Grüntönen inklusive des Bodenbelags sowie „Sporthalle“ mit Kettlebells, Hanteln, Gymnastikbällen und den typischen Spielfeldmarkierungen auf dem Boden. Dazu kamen Teambüros, Führungscockpits, Besprechungs- und Kollaborationsräume, Coffee Points, Co-Working-Bereiche, Workcafés, Event- und Powernapping-Räume. Bis Ende 2024 wird der letzte Bauabschnitt fertiggestellt sein.

Durch die enge und partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen der merTens AG und Interface, sowie die große Produkt- und Gestaltungsvielfalt der Teppichfliesen und LVT-Bodenbeläge entschied sich die Nürnberger Versicherung die Bodenbeläge von Interface im Gesamtgebäude flächendeckend einzusetzen. Hierbei unterstützt die Website von Interface mit zahlreichen Anwendungsbeispielen der ausgewählten Kollektionen wie zum Beispiel der Kollektion Ice Breaker, was schlussendlich zur Entscheidungsfindung beigetragen hat.

Kreatives Gestaltungskonzept mit modularen Bodenbelägen

Das Team der merTens AG hat bereits vielfach mit Interface Bodenbelägen gearbeitet und Annkatrin Decheneux, Senior Workplace Consultant, erklärt, was den Ausschlag dazu gab: „Die modularen Bodenbeläge mit quadratischen Fliesen und Skinny Planks ermöglichen es uns, die Gestaltung kreativ nach unseren eigenen Vorstellungen umzusetzen. Es sind keine einzelnen Fliesen erkennbar, sondern es ergibt sich eine homogene Fläche. Zusammen mit den nahtlosen Übergängen zwischen Teppichfliesen und LVT lässt sich so ein optimales Ergebnis erzeugen.“

Um die unterschiedlichen Arbeitsbereiche klarer voneinander abzugrenzen, sind mehr als zehn verschiedene Interface Kollektionen wie zum Beispiel Drawn Lines, Level Set und Urban Retreat zum Einsatz gekommen. Diese zeichnen sich neben ihrem Design und der Langlebigkeit insbesondere auch durch ihre Nachhaltigkeit aus. Alle Interface Teppichfliesen sind standardmäßig mit der CO 2 -negativen Rückenkonstruktion CQuest™Bio ausgestattet, die einen hohen Anteil von 88 Prozent biobasierter und recycelter Materialien aufweist. Interface hat im Rahmen seiner Mission Climate Take Back™ innovative Möglichkeiten entwickelt, um Kohlenstoff als Ressource für seine Produkte nutzen zu können, was sich in einem niedrigen CO 2 -Fußabdruck von beispielsweise 2,93 kg CO 2 e/m2 bei dem Design Heuga 727 widerspiegelt. Mit der kontinuierlichen Reduzierung von CO 2 möchte Interface zur Dekarbonisierung der Bauindustrie beitragen.

Für die Realisierung des Projektes FutureWork:N hat die merTens AG bereits viel positives Feedback erhalten. Darüber hinaus stehen die Flächen der Nürnberger Versicherung auch anderen Kunden zur Besichtigung zur Verfügung, um neue Arbeitswelten in all ihren Facetten erlebbar zu machen und Produkte sowie deren Materialität wie die von Interface live zu sehen.

Quelle: Interface/Fotos: © Andrea Dingeldein