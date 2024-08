Strategische Neuausrichtung des Bereichs Construction Systems bei Sonae Arauco

Kai Neutzler, Sales Manager für Construction Systems DACH bei Sonae Arauco

Kai Neutzler ist als Sales Manager für Construction Systems DACH seit dem 1. August bei Sonae Arauco tätig. In dieser Funktion berichtet er direkt an Bernd Runge, Head of Construction Systems, der die Position zuvor interimistisch innehatte. Ziel der strategischen Neuausrichtung des Bereichs ist es, die Marke AGEPAN SYSTEM weiterzuentwickeln und den Stellenwert der Produkte für den konstruktiven Bau zu stärken.

Kai Neutzler verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Fachgebiet Holz. In dieser Zeit hat er in verschiedenen Unternehmen der Branche gearbeitet. Zuletzt war er Gebietsverkaufsleiter bei einem österreichischen Hersteller für Holzwerkstoffprodukte. Seine vielfältigen Aufgaben umfassten unter anderem die strategische Beratung im Bereich Geschäfts- und Marktentwicklung.

„Dank seiner umfassenden Marktkenntnisse und seiner Vertriebsexpertise wird Kai Neutzler eine entscheidende Rolle in der Weiterentwicklung der Marke AGEPAN SYSTEM spielen. Mit dieser Besetzung gehen wir einen weiteren wichtigen Schritt voran bei der Neupositionierung unseres konstruktiven Bereichs“, so Bernd Runge.

Weitere Informationen finden Sie unter www.sonaearauco.com/de

Quelle: Sonae Aurauco