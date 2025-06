Bauwerk Parkett gibt 13. Edition seines Magazins Lebenswerk heraus

Hier zeigt Bauwerk Parkett, wie konsequente Forschung und Entwicklung zu Innovationen in Design, Funktionalität und Nachhaltigkeit führen. Mit einer der grössten Inhouse-F&E-Abteilungen der Branche und einem nach Kreislaufprinzipien zertifizierten Produktionsstandort nimmt das Unternehmen eine Vorreiterrolle ein. Besonderes Augenmerk gilt nicht nur der Entwicklung der Holzböden, sondern auch der von natürlichen, wohngesunden Farben. Ein spannender Einblick für alle, die verstehen wollen, wie zukunftsfähige Materialentwicklung einen Unterschied macht – ästhetisch wie ökologisch.

Der Beweis dafür folgt in einem der Highlights der aktuellen Publikation – der Vorstellung von vier eindrucksvollen Referenzprojekten.

Built for a lifetime: Gebaute Beispiele mit Parkettböden als integralem Bestandteil von Architektur

Die Best Practices reichen von der Transformation einer Stadtvilla in Berlin über die kreative Inszenierung eines modernen Büros in Zürich bis hin zur stilvollen Renovierung einer historischen Villa in Genf. Das «Hotel zum Hirschen» in Salzburg zeigt, wie Bauwerk Parkett nicht nur optisch überzeugt, sondern ein nachhaltiges Gesamtkonzept unterstreichen kann.

Von Architekten für Architekten – Planende sind von Anfang an Teil der Geschichte