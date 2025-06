Nowy Styl – Zukunft der Arbeitswelt erleben: Showroom Frankfurt präsentiert innovative Raumkonzepte

Mit dem Frankfurter Showroom hat Nowy Styl einen Ort geschaffen, an dem sich die Zukunft der Arbeit nicht nur betrachten, sondern aktiv erleben lässt. Das Konzept des Showrooms folgt den Prinzipien des Activity Based Working und setzt dabei auf das Modell der Mikrozonen. Diese funktional klar definierten Raumabschnitte ermöglichen es, die gesamte Bürofläche in unterschiedliche Nutzungsszenarien zu gliedern – ohne starre Strukturen, aber mit maximaler Effizienz. Ob konzentriertes Arbeiten, kreativer Austausch, spontane Meetings oder kurze Pausen: Jeder Bereich erfüllt eine klare Aufgabe und bietet eine passende Atmosphäre, die Mitarbeitende in ihrer jeweiligen Tätigkeit optimal unterstützt.

Bereits beim Eintreten erleben Besucher die offene, einladende Haltung des Konzepts: Eine wohnlich gestaltete Welcome-Zone empfängt mit klarer Gestaltungssprache und führt intuitiv in die weiteren Bereiche des Showrooms. Die Workshop-Bereiche mit multifunktionalen Möbeln laden zu gemeinsamer Projektarbeit ein, während Touchdown-Bereiche ideale Bedingungen für kurzes, konzentriertes Arbeiten bieten. Kleine, abgeschirmte Meetingbereiche fördern vertrauliche Gespräche, und die großzügige Chill-out-Zone lädt zum Durchatmen, Reflektieren oder informellen Austausch ein.

Besonderes Augenmerk liegt auf den verschiedenen Arbeitsplatzlösungen, die unterschiedliche ergonomische Anforderungen abdecken. Hier finden sich Arbeitsplätze mit elektrisch höheneinstellbaren Tischen wie dem eUP 2.0 oder eModel 3.0 für unterschiedliche Einsatzbereiche, ergänzt von nutzerzentrierten Drehstühlen wie den Erfolgsmodellen Xilium Duo-Back oder Utila sowie funktionale Stauraumelemente wie Orgatower oder flexible, raumtrennende Module. Daneben zeigen temporäre Lösungen wie Brainy, wie anpassungsfähige Rückzugsorte für fokussierte Tätigkeiten überall entstehen können – spontan, individuell und sofort einsatzbereit.

Mobile Sideboards, rollbare Medienwände und vielseitig kombinierbare Tische machen sichtbar, wie Arbeitsumgebungen sich im Handumdrehen an neue Anforderungen anpassen lassen. So wird der Showroom zu einem Raum voller Möglichkeiten – durchdacht bis ins Detail.

Die Gestaltung des Raums folgt nicht nur funktionalen Aspekten, sondern auch emotionalen. Drei gestalterische Leitmotive ziehen sich durch das gesamte Konzept: Kreativität und Innovation, Energie und Kommunikation sowie Ruhe und Fokus. Elemente des Biophilic Design – etwa natürliche Materialien, organische Strukturen und eine warme, ausgewogene Farbgebung – schaffen eine Atmosphäre, die Ruhe ausstrahlt und das Wohlbefinden fördert. Dabei fügt sich die Auswahl der Materialien und Möbel nahtlos in den Anspruch von Nowy Styl ein, nachhaltige und verantwortungsbewusste Lösungen für die Gestaltung von Arbeitswelten zu entwickeln.

„Unser Showroom bietet einen einzigartigen Raum, in dem Besucher erleben können, wie moderne Einrichtungslösungen eine zukunftsfähige Arbeitswelt schaffen“, erklärt Jens Puchalla, Geschäftsführer bei Nowy Styl und Vertriebsleiter Deutschland. „Mit unseren Produkten und Konzepten wollen wir neue Impulse setzen und zeigen, wie flexible, funktionale und ästhetische Lösungen die Arbeitsweise von morgen unterstützen.“

Ein Raum mit Wirkung – und Einladung zum Dialog

Der Showroom in Frankfurt ist nicht nur ein Ort der Inspiration, sondern auch ein aktiver Treffpunkt für Fachbesucher und Interessierte, die moderne Arbeitswelten hautnah erleben möchten. Die flexible Raumgestaltung zeigt, wie unterschiedliche Bedürfnisse an einen Arbeitsplatz heute durch kreative Lösungen effizient und zugleich ästhetisch umgesetzt werden können.

Besuche im Showroom können über die Nowy Styl-Website vereinbart werden. Der Showroom befindet sich im 3. Obergeschoss des Helfmann-Parks 10, 65760 Eschborn / Frankfurt.

Weitere Showroom-Updates und Neueröffnungen befinden sich bereits in Vorbereitung – mit frischen Konzepten, die ebenso, wie der Showroom in Eschborn, auf Flexibilität, Nutzerorientierung und ganzheitliches Design setzen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.NowyStyl.com und unter www.kusch.com

Quelle: Nowy Styl