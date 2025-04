Nowy Styl erneut mit EcoVadis Platin ausgezeichnet – zum vierten Mal in Folge

Die wiederholte Auszeichnung bestätigt das konsequente Engagement von Nowy Styl für Umwelt, soziale Verantwortung und ethisches Wirtschaften.

Nachhaltigkeit im Fokus: Höchste Bewertung in mehreren Bereichen

EcoVadis hat bereits über 3 Millionen Unternehmen aus mehr als 185 Ländern in Form von ganzheitlichen Ratings im Bereich der unternehmerischen Gesamtverantwortung bewertet. Dabei eruiert die Plattform diverse Kriterien in den vier Themenbereichen Menschen- und Arbeitsrechte, Umwelt, Ethik und nachhaltige Beschaffung. Die angewandten Kriterien beruhen dabei auf internationalen Nachhaltigkeitsstandards – wie beispielsweise dem Global Compact der Vereinten Nationen, der GRI und der ISO-Norm 26000.

In diesem Jahr hat Nowy Styl seine Performance trotz steigender Kriterien weiter verbessert und eine Gesamtbewertung von 86 von 100 Punkten erreicht – ein neuer Höchstwert für das Unternehmen. Besonders beeindruckend: Im Bereich Umwelt erzielte Nowy Styl 93 von 100 möglichen Punkten, was das starke Engagement für Klimaschutz und Ressourcenschonung unterstreicht.

Mit der vierten Platin-Auszeichnung in Folge bestätigt sich der Erfolg des eingeschlagenen Weges – und zugleich der Anspruch, sich nicht auf Erreichtem auszuruhen, sondern die CSR-Ziele konsequent weiterzuverfolgen. Dazu gehören die konsequente Reduktion von Umweltauswirkungen, die Förderung fairer Arbeitsbedingungen und der Ausbau nachhaltiger Partnerschaften entlang der gesamten Lieferkette. Denn Nachhaltigkeit versteht das Unternehmen nicht nur als Ziel, sondern als gelebte Verantwortung und Haltung – im Sinne einer lebenswerten Zukunft für kommende Generationen.

Dass Nowy Styl diese höchste EcoVadis-Bewertung bereits zum vierten Mal in Folge erhält – und damit noch immer als einziges Unternehmen seiner Branche zu den besten 1 % weltweit zählt – unterstreicht die besondere Konsequenz des nachhaltigen Handelns und die Rolle als glaubwürdiger Branchenvorreiter im verantwortungsvollen Wirtschaften.

Eventreihe: „EcoVision: Design neu gedacht!“

Um dieses Engagement auch erlebbar zu machen und den Austausch über nachhaltige Lösungen aktiv zu fördern, lädt Nowy Styl im Mai zur Eventreihe „EcoVision: Design neu gedacht!“ ein. In den Showrooms in Stuttgart (8. Mai) und Hamburg (15. Mai) erwartet die Teilnehmenden inspirierende Vorträge, spannende Diskussionen und exklusive Einblicke in kreative Entwicklungsprozesse. Mit dabei sind Simon Schoßböck, Designer des mit dem German Design Award Gold ausgezeichneten temporären Arbeitsplatzsystems Brainy, sowie Heinz Wagner, „Head of Future Workplace“ bei WIIPP, der in seiner Keynote das Konzept des „kabellosen Büros“ vorstellt.

