Brainy von Nowy Styl mit German Design Award 2025 ausgezeichnet

Das Büromöbelsystem Brainy wurde als innovative Antwort auf die dynamischen Anforderungen moderner Arbeitsumgebungen entwickelt. Es handelt sich um einen flexibel einsetzbaren Pop-up-Arbeitsplatz, der temporäre Lösungen für sich verändernde Bürostrukturen bietet.

Innerhalb weniger Sekunden ist Brainy einsatzbereit und ermöglicht eine schnelle Anpassung an neue Arbeitsanforderungen. Die hohe Mobilität, einfache Handhabung und durchdachten Funktionen tragen dazu bei, effizientes Arbeiten zu fördern und Ablenkungen zu minimieren. Ergänzt wird das System durch Brainy Mini – eine noch kompaktere Version des Pop-up-Arbeitsplatzes in U-Form.

Nowy-Styl Brainy-Mini Vapa a

Die Jury des German Design Awards lobte insbesondere die Möglichkeit zur einfachen Anpassung und Neugestaltung von Arbeitsplätzen, um unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht zu werden. Zudem hob sie die filigrane Gestaltung der technischen Elemente sowie die nachhaltige Materialwahl hervor, die sowohl zur Funktionalität als auch zur ästhetischen Qualität des Produkts beiträgt.

„Dass Brainy diese Ehrung geschafft hat und das Produkt an sich, sowie die Idee dahinter so gewürdigt werden, freut mich sehr“, so Simon Schoßböck, der Designer des Produkts.

Ein besonderes Merkmal von Brainy ist der bewusste Einsatz nachhaltiger Materialien. Die Wandelemente der Felt Grey-Ausführung bestehen aus thermogeformtem Filz, der aus recycelten PET-Flaschen gewonnen wird. Diese ressourcenschonende Materialwahl unterstreicht das Engagement von Nowy Styl für nachhaltige Lösungen im Büromöbeldesign.

v. l. n. r. Simon Schoßböck, Designer von Brainy, und Corinna Graf, Head of Marketing DACH und Lutz Dietzold, Geschäftsführer des Rats für Formgebung, bei der Verleihung des German Design Award 2025 in Frankfurt am Main. Foto: Steffen Matthes

Der German Design Award, verliehen durch den Rat für Formgebung, zählt über alle Branchen hinweg zu den renommiertesten Awards in der internationalen Designlandschaft. Seit 2012 spielt der Award eine entscheidende Rolle bei der Identifizierung bedeutender Designtrends, die dann einer breiten Öffentlichkeit präsentiert werden. Mit dem klaren Ziel, höchste Maßstäbe zu setzen, wählt der German Design Award jedes Jahr außergewöhnliche Einreichungen aus den Bereichen Produktdesign, Kommunikationsdesign und Architektur aus.

Dass Brainy in der Kategorie „Excellent Product Design – Office Furniture“ als „Winner“ ausgezeichnet wurde, ist ein Beweis für das innovative Konzept und die praxisnahe Gestaltung dieses temporären Pop-up-Arbeitsplatzes.

Quelle: NowyStyl/ German Design Council