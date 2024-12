Nowy Styl: Neuausrichtung in Vertrieb und Geschäftsführung

Wissenstransfer ist gewährleistet

Klaus Lohne, der sich Ende 2025 nach 20 erfolgreichen Jahren aus der Geschäftsführung und Leitung Key Account verabschiedet, bleibt als Senior Vice President bis Ende 2025 beratend an der Seite von Puchalla und Strohmeier tätig. „Damit bleibt uns sein umfangreiches Wissen erhalten, und er bringt seine Erfahrungen aktiv in alle laufenden Projekte ein, so dass ein reibungsloser Wissenstransfer gewährleistet ist“, so Jens Puchalla.

Auf solidem Fundament