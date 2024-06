ADA Möbelwerke: Neuausrichtung am Standort Anger 

Neuausrichtung am Standort Anger

Der Produktionsstandort in Anger wird neu gedacht. „Wir haben eine mutige Entscheidung getroffen, die von der gesamten Belegschaft neues Denken und neue Abläufe fordern wird. Voraussetzungen für den Erfolg dieses neuen Weges in Anger sind der Veränderungswille und die gebündelten Fähigkeiten aller Mitarbeiter:innen. Der Fokus der neugedachten Produktion wird auf hochwertigen Betten für ADA Mindful Living, unsere Lizenzpartner und den White Label Bereich liegen. Der Erhalt unseres Produktionsstandortes in Anger sowie das damit verbundene Made in Austria-Label sind für uns, den Markt und Endkund:innen von entscheidender Bedeutung.“, betont Nikolaus Szlavik, CEO der ADA Möbelwerke . ADA legt großen Wert auf seine österreichischen Wurzeln – ob beim Design in der hochwertigen Qualität der Verarbeitung, der Herkunft der Materialien oder im Nachhaltigkeitsbereich. Der österreichische Qualitätsanspruch zieht sich durch sämtliche Werke des Unternehmens.

Das Familienunternehmen fühlt sich als einer der größten Arbeitgeber für die Region verpflichtet. „Unsere Entscheidungen zum strukturellen Umbruch sind zukunftsorientiert, mit dem Ziel, den Standort und den Lebensraum auch für kommende Generationen zu erhalten.“, ergänzt Michael Wibmer, Vorstand bei ADA.

Das oststeirische Familienunternehmen konnte während der 10-tägigen B2B-Hausmesse vom 5. bis 14. Juni überzeugen. Das positive Feedback seitens der Großkunden als auch Fachhändler zum Gesamtauftritt der Eigenmarke ADA Mindful Living und den Möbeln stimmt ADA trotz der herausfordernden Marktsituation zuversichtlich für die Zukunft. Es heißt nun für ADA und alle Beteiligten die Ärmel hochzukrempeln und zusammenzuarbeiten, damit diese Neuausrichtung in Anger Erfolg haben wird.

Quelle: ADA