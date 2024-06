Wohnen, wie es mir gefällt – Österreichische Möbelindustrie: Möbel aus Österreich erfüllen alle Wünsche

ADA Modell INA

Offene Wohnkonzepte oder fließende Übergänge von der Küche zum Essbereich? Ankleideräume, die mit dem Schlafzimmer und Bad verschmelzen? Integrierte Home-Offices? Alles ist möglich. Vorausgesetzt man hat die richtigen Partner an seiner Seite. Denn für stimmige Innenarchitekturen, die exakt auf die Bedürfnisse der Bewohner abgestimmt sind, braucht es versierte Einrichtungsspezialisten. Wie die Möbelexperten aus Österreich.

Innovative Wohnkonzepte – made in Austria

Das Qualitätslabel „made in Austria“ steht für exklusive Verarbeitung, Nachhaltigkeit und kreatives Handwerk. „Unsere Betriebe sind in der Lage, individuelle Lösungen anzufertigen, die sich perfekt an die Raumsituationen und jeweiligen Bedürfnisse der Verbraucher anpassen“, erklärt Dr. Georg Emprechtinger, Vorsitzender der Österreichischen Möbelindustrie. „Dazu gehören modulare Systeme ebenso wie durchdachte Einrichtungskonzepte mit modernen Funktionen, Mechaniken und hoher Flexibilität.“ Diese Stärken der überwiegend mittelständisch geprägten Betriebe der Österreichischen Möbelindustrie zeichnen die Hersteller aus. Sie vereinen die Expertise eines Tischlers mit modernen Fertigungstechnologien und Designkompetenz. Zudem punkten sie mit Systemintelligenz und Materialverständnis. Sogar eine Fertigung auf Maß ist bei vielen Unternehmen möglich. Denn in Österreich ist die Vielfalt und Gemütlichkeit zu Hause. Ob in heimeliger Atmosphäre in bequemen Sitzlandschaften oder in Feierlaune am runden Tisch – Möbel sind Ausdruck der Persönlichkeit und sollen viele Jahre lang Freude bereiten. Deshalb lohnt es, bei der Einrichtung auf Qualität zu achten.

Joka Modell Butterfly

Individueller Lifestyle – exakt planen und umsetzen

Polsterlandschaften mit Relaxfunktionen? Schrankfronten in Echtholz, edel im Mix mit Lack-Elementen? Komplette Schlafzimmer mit Boxspringbetten und begehbaren Kleiderschränken? Made in Austria erfüllt nahezu alle Einrichtungsträume. Von variablen Regalsystemen über Esstische mit smarten Auszügen bis hin zu maßgefertigten Schrankwänden, Bädern und Küchen – die österreichischen Wohnexperten überzeugen mit Typenvielfalt und Innovationsgeist. Das gilt auch für die Planung. Denn hier zeigt sich die große Erfahrung der spezialisierten Manufakturen und feinen Designschmieden. Sie bieten viel mehr als nur Einrichtungsgegenstände, punkten mit intelligenten Funktionen und realisieren auch ausgefallene Lösungen. Ein Blick auf die Details unterstreicht die Verarbeitungsqualität: So begeistern zum Beispiel feine geölte Holzoberflächen mit einmaliger Haptik und bringen ein Stück Natur in die Einrichtung.

sedda ARES Bilbao

Wer es bunt mag, kann Möbelfronten, Glasauflagen und Textilien auch in der Lieblingsfarbe ordern. Mit einem Gespür für Design und Funktionalität verarbeiten die traditionellen Herstellerbetriebe aus Österreich erstklassige Materialien zu Liebhaberstücken. Mit zahlreichen Ausstattungsextras, individuellen Einrichtungskonzepten und Gestaltungsoptionen schaffen sie einen neuen Lifestyle für ganz persönliche Wohn- und Wohlfühlräume.

TEAM7 filigno Wohnwand

Wittmann MORTON Lounge

Weitere Informationen finden Sie unter www.moebel.at

Quelle: Österr. Möbelindustrie