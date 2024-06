Ostermann: Noch mehr Auswahl bei den Möbelfronten – 3 neue Senosan-Dekore

Wenn es um den Zukauf von Möbelfronten und -teilen geht, lohnt sich ein Blick in den Bereich „Konfiguration“ auf der Ostermann-Website www.ostermann.eu. Hier stehen viele Modelle aus unterschiedlichen Materialien und mit unterschiedlichen Oberflächen zur Wahl. Nimmt man die Anzahl an Farben und Formen hinzu, wird die Auswahl noch deutlich größer. Selbst ausgefallene Lösungen wie magnetische oder beschreibbare Möbelteile, Fronten in Spiegeloptik oder mit Aluminiumoberfläche lassen sich online gestalten und werden innerhalb kurzer Zeit einbaufertig geliefert. Um dem Tischler/Schreiner größtmöglichen Service zu bieten, erweitert Ostermann das Sortiment permanent im Hinblick auf aktuelle Trends. Daher gibt es jetzt die Oberfläche Senosan AM1800 TopMatt in zwei attraktiven neuen Farben (3493 Red und 5406 Green) sowie mit dem neuen Dekor Grey Metallic. Alle Infos zu den auf Maß gefertigten Fronten findet man auch unter dem Suchbegriff „#Senosan2024“ auf der Ostermann-Website www.ostermann.eu.

Senosan-Möbelteile – immer eine gute Wahl

In der Möbelfertigung ist der Begriff Senosan ein fester Begriff für hochwertige Oberflächen. Passend zum Matt-Trend bietet Ostermann mit Senosan AM1800 TopMatt ein breites Sortiment in aktuellen Farben und Dekoren. Bei dem Material handelt es sich um eine koextrudierte Möbelfolie aus ABS/PMMA mit extremer Kratzfestigkeit und Scheuerresistenz. Zudem verfügt die Oberfläche über hervorragende „Anti-Fingerprint“-Eigenschaften. Mit dem neuen Rot- und Grünton sowie mit dem matten Metallic-Look in Grau stehen dem Handwerk nun insgesamt 20 verschiedene Trendfarben und -dekore für Senosan AM1800 TopMatt zur Verfügung.

Große Auswahl – beste Beratung

Neben den Senosan-Oberflächen lassen sich bei Ostermann zahlreiche weitere Möbelfronten online konfigurieren. Wer matte Oberflächen bevorzugt, sollte sich auf jeden Fall auch die Fronten mit Linoleum- und Fenix NTM-Oberfläche ansehen. Alternativ stehen auch die matten PET-beschichteten Opus-Fronten oder die supermatten, mit HPL belegten Scala-Modelle zur Verfügung. Echtholzfans werden bei den Furnierfronten mit acht Dekoren fündig. Im Online-Konfigurator für Möbelfronten werden alle Modelle im Detail beschrieben. Bei Fragen zu den einzelnen Varianten stehen die gut geschulten Ostermann-Mitarbeiter gerne beratend zur Seite.

Alles aus einer Hand

Wer Möbelfronten bei Ostermann bestellt, erhält hier auch gleich die passenden Beschläge und spart so bei der Arbeitsvorbereitung wertvolle Zeit. Neben Möbelgriffen, Griffleisten und -mulden liefert das Unternehmen auch Schubkästen und Scharniere von Hettich und Grass. Besonders zeit -und ressourcensparend ist es hier, wenn man nicht nur die Fronten, sondern auch gleich die dazugehörigen Schubkästen online konfiguriert und bestellt.

Ostermann liefert Möbelteile und -fronten mit der matten Oberfläche Senosan AM1800 TopMatt ab sofort auch in einem neuen dunklen Rot, einem dunklen Grün und einem metallisch schimmernden Grau

Weitere Informationen finden Sie unter www.ostermann.eu

Quelle: Ostermann