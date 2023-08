Ostermann mit großer Auswahl bei den Beschlägen

Tischler/Schreiner, die ihre Beschläge frei Haus geliefert haben möchten, haben bei Ostermann die Qual der Wahl: Mit den Sortimenten der beiden großen Hersteller Grass und Hettich sowie mit zahlreichen weiteren namhaften Marken bietet Ostermann seinen Kunden die ganze Vielfalt an Beschlägen zusammen mit Möbelkanten, Werkstattbedarf und vielen weiteren Produkten für den Möbelbau. Bestellungen für Lagerware, die bis 16 Uhr eingehen, werden noch am selben Tag versendet. Zudem konfektioniert das Unternehmen gleich mehrere beliebte Schubkastensysteme nach individuellen Vorgaben auf Maß und liefert diese einbaufertig. Alle Informationen zu diesem Thema gibt es unter dem Suchbegriff „#StarkeMarken“ auf der Ostermann-Website www.ostermann.eu.

Schubkastensysteme & Auszugsführungen

Grass oder Hettich? Alles ist möglich. Zudem werden in der Ostermann-eigenen Fertigung die Systeme ArciTech und AvanTech You sowie Vionaro und Nova Pro Scala auf Maß gebaut und versendet. Farbe, Ausführung, Zargen- und Systemhöhe können aus zahlreichen Optionen gewählt werden. Bei AvanTech You gibt es zahlreiche Möglichkeiten zur Individualisierung, wie Designprofile und DesignCapes. Mit dabei ist selbstverständlich auch das Illumination Designprofil. Ein Highlight sind die Zargen mit Glasinlays. Diese erhält man bei Ostermann sowohl für AvanTech You als auch für Nova Pro Scala.

Scharniere & Öffnungssysteme

Ganz gleich ob klassische Topfscharniere, Objektscharniere, Spezialscharniere oder Öffnungssysteme. Im breiten Ostermann-Sortiment werden sowohl Grass- als auch Hettich-Verwender gleichermaßen fündig.

Klappen- oder Schiebetürbeschläge

Mit den Kinvaro Klappenbeschlägen von Grass bietet Ostermann seinen Kunden für jede Möbelklappe eine perfekte Bewegungslösung. Sollen Möbelschiebetüren eingesetzt werden, steht bei Ostermann die ganze Palette von Hettich zur Wahl. Bei Fragen zu den Produkten stehen Experten beratend zur Seite.

Ostermann-Tipp: Griffe von REDOCOL

Mit der starken Marke REDOCOL bietet Ostermann seinen Kunden zudem Griffe in vielen klassischen Formen: als Bügel-, Gehrungs-, Segmentbogen- , Stangen- und Designgriff jeweils mit verschiedenen Lochabständen und in der Regel gleich in mehreren Farben.

Für jeden Kundenwunsch die passende Lösung: Griffe, Schubkästen, Scharniere, Klappen- oder Schiebetürbeschläge sowie Möbelleuchten kann man sich schnell und einfach von Ostermann liefern lassen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.ostermann.eu

Quelle: Ostermann