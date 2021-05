Trend: Schwarz und Weiß – neue Möbelfronten bei Ostermann

Die neuen Senosan-Fronten gibt es in hochglänzendem Weiß und supermattem Schwarz. Beide Varianten sind beschreibbar und magnetisch und bieten so außergewöhnliche Anwendungsmöglichkeiten für den privaten und gewerblichen Innenausbau. Auch die neue Furnierfront „Eiche Antik Mooreiche“ punktet durch ihre topaktuelle schwarze Optik. Alle Informationen zu den gennannten Möbelelementen findet man unter dem Suchbegriff #Möbelfronten“ auf der Ostermann-Website www.ostermann.eu

Für kleine Nachrichten und große Botschaften: beschreibbare Fronten

Von der hochglänzenden Senosan-Oberfläche „Icy White“ gibt es ab sofort eine magnetische Variante. Sie lässt sich zudem mit handelsüblichen Whiteboard-Stiften beschreiben. Ihre Einsatzmöglichkeiten sind so vielseitig wie die Botschaften, die sich darauf schreiben lassen: von der „Einkaufsliste“ am Küchenschrank über „Bin bei Oma“ in der Diele bis hin zur Menükarte in der Kantine. Im Büromöbelbau lassen sich große Schrankflächen gleichzeitig als Whiteboard nutzen und machen mobile Tafeln überflüssig. Wer dunkle Oberflächen bevorzugt, findet mit der TopMatt-Oberfläche „Black“ als magnetische Tafel die passende Lösung. Diese lässt sich mit Kreide beschreiben.

Trendstark & hochwertig: Furnierfront Mooreiche

Ebenfalls in Schwarz präsentiert sich die neue Ostermann-Furnierfront „Eiche Antik Mooreiche“. Das Material steht aufgrund seiner Nachhaltigkeit und der hochwertigen Optik gerade wieder hoch im Kurs. Die hochwertige Eiche in schwarzer Färbung verbindet die wohnliche Eleganz einer Echtholz-Oberfläche mit dem modernen Look der angesagten Trendfarbe.

Fronten-Vielfalt – maßgefertigt

Neben den genannten Neuheiten erhalten Tischler/Schreiner bei Ostermann zahlreiche weitere maßgefertigte Möbelelemente mit vielen Oberflächen. Hierzu zählen Fronten mit Aluminium-, Spiegel-, Lack-, 3D-, Fenix-, Linoleum-, PET- oder HPL-Oberflächen. Diese stehen auf unterschiedlichen Trägermaterialien und in diversen Plattenstärken zur Verfügung. Und das ab Stückzahl 1. Die Fronten lassen sich online in der Ostermann-Konfiguratorwelt auswählen und bestellen. Die Lieferung erfolgt nach kurzer Fertigungszeit.

