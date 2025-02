Drei gute Tage für die Kursbestimmung – die MÖBELMEILE FRÜHJAHR sorgt für frische Impulse

Unter dem Leitmotiv „Menschen – Business – Tradition“ nehmen die Partner der MÖBELMEILE FRÜHJAHR ihre Rolle als Impulsgeber des Möbeljahres 2025 ernst. Denn nach dem Ausfall der imm cologne und dem fehlenden Jahresauftakt ist der Bedarf an konstruktiven Gesprächen groß. Handelspartner, Interior-Spezialisten und Freunde der Branche erwartet deshalb ein inspirierender Austausch.



„Das Interesse der Händler und Verbände ist deutlich spürbar. Die MÖBELMEILE FRÜHJAHR bietet Räume für persönliche Begegnungen, an denen es immer etwas Neues zu entdecken gibt. Genau das schätzen alle, die sich mit Möbeln beschäftigen“, freut sich Michael Laukötter, Geschäftsführer der MÖBELMEILE.

Musterring als Kraftzentrum

Zentrum der Frühjahrsmesse ist der Showroom von Musterring, dessen Internationale Partnertage traditionell den Höhepunkt im Musterring-Möbeljahr bilden. Auf den frisch inszenierten Flächen wird dieses Mal besonders die Marke Set One in den Mittelpunkt gerückt: Sie erlebt ein Revival mit einem neuen, modernen Design. Ergänzt wird das Musterring-Programm durch ein innovatives Freiflächenprogramm-Konzept mit Relax-Garantie, die erweiterte JustB!-Kollektion von Bettina Zimmermann mit trendigen Kleinmöbeln sowie eine umfassend überarbeitete Schlafwelt. WK hat mehr Raum für Ideen und stellt auf einer komplett neuen und vergrößerten Messefläche die neue WK Designwelt vor. Ein besonderes Highlight dabei ist ein innovatives Systemmöbel.

Viele MÖBELMEILE-Entdeckungen im Frühling

Der Showroom der 3C-Gruppe wird zum Polster-Hub, in dem es immer mehr um ganzheitliches Einrichten geht. So präsentiert 3C Candy mit „NEELA“, eines der Top-Produkte der letzten Herbstmesse, nun auch für den Bereich Speisen. 3C Candy Sleep zeigt erstmals ein Familienbett in der Größe 240 x 200 cm sowie ein Schlafsofa mit innovativem Hebebeschlag. Und 3C Carina hat ein neues Modell im Bereich „Lounge für Best Ager“ entwickelt. Die 3C-Carina-Bestseller präsentieren sich zudem in frischen, neuen Stoffen.

„Es ist immer wieder großartig zu erleben, wie viele Neu- und Weiterentwicklungen die MÖBELMEILE in Summe für den konventionellen und gehobenen Möbelmarkt bietet – auch im Frühjahr. Gleichzeitig stellen wir fest, wie intensiv die Zusammenarbeit mit dem Handel ist. Es gibt immer mehr Verbundgruppen, die rund um die Messetage weiterführende Workshops mit den Herstellern durchführen“ , freut sich MÖBELMEILE-Geschäftsführer Michael Laukötter.



RMW zeigt in jedem Wohnbereich neue Präsentationen, um dem Handel wieder Anregungen zu geben, wie man mit zeitgemäßen Inszenierungen etwas bewegen kann, um den Kunden am POS mit Technik und Design zu begeistern.

Bei Sudbrock lautete im Herbst das Motto „HERZ“, in diesem Frühjahr heißt es „FREI“. In der 1.000 Quadratmeter großen Ausstellung wird fast die Hälfte der Fläche mit neuen Möbelideen, Präsentationen und Konfigurationen bespielt – dazu kommt mit „GEZA“ eine neue, umfangreiche Planungsgarderobe, im Wohnbereich sorgt „GOYA“ mit Rillen und Rundungen für Retro-Eleganz und „MIRIA+“ schafft Schlafräume und Kleiderschränke mit Wow-Effekt.

Für die Frühjahrsausgabe legt Thielemeyer die Messelatte ebenfalls hoch und wird ein Viertel der Ausstellungsfläche mit Neuheiten bestücken – um welche es sich handelt, wird noch nicht verraten. Ein bisschen Spannung gehört zu jeder Messe, heißt es aus Delbrück.

Mobitec hat die bestehende Produktpalette modernisiert und seine erfolgreiche Kollektion „BOLERO“ um spannende Modelle erweitert. Außerdem freut sich Mobitec auf die Verstärkung im Haus Aussel durch Mobliberica und Musola. Beide Marken bringen neue Produkte aus Spanien mit.

Venjakob nutzt die Messe zum Austausch über das aktuelle Programm, das in diesen Wochen an den Handel ausgeliefert wird. Die Frühjahrstage sind auch dazu da, um im Gespräch gemeinsam mit den Handelspartnern Idee für die weitere Modellentwicklung für den Herbst zu entwickeln.

Lonsberg ist offen für Neukontakte, die im Segment des nachhaltigen Schlafens einen leistungsfähigen Partner benötigen. Wer einen Blick in die Produktion werfen möchte, hat bei den Lippstädtern an den drei Frühjahrstagen eine gute Gelegenheit.

Starker Verbund mit den Partnertagen Ostwestfalen

Die 13 MÖBELMEILE-Partner demonstrieren mit den Angeboten wie stark die Messelandschaft in Ostwestfalen im Frühjahr aufgestellt ist. Auch über die MÖBELMEILE hinaus nimmt das Spektrum zu, denn zeitgleich zur MÖBELMEILE FRÜHJAHR und den Internationalen Partnertagen von Musterring finden auch die Partnertage Ostwestfalen 2025 in Bad Salzuflen statt. Die MÖBELMEILE-Friends Bert Plantagie und Lavita sind dann im Herbst wieder mit am Start.

Alle Informationen zur MÖBELMEILE FRÜHJAHR und MÖBELMEILE HERBST finden Sie unter: www.moebel-meile.com

Quelle: Home. Made. Storys.