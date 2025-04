Design Days Grafenegg – Design in all seinen Facetten erleben

Vom 16. bis 18.Mai verwandelt sich der Schlosspark von Grafenegg wieder in eine weitläufige Designlandschaft, bei der das Outdoor-Wohnen im Mittelpunkt steht. Design in allen Facetten, von klassischem bis zu puristischem wird den Besuchern in einer außergewöhnlichen Präsentation gezeigt. Rund 300 Marken werden heuer bei der großen Living- und Lifestylemesse erwartet. Gezeigt werden die neuesten Trends in den Bereichen Garten und Terrasse, Outdoor- und Indooreinrichtung, Küche, Bad und Wellness sowie Elektronik und Smart-Home.

Erleben Sie die neuesten Trends im Bereich In- und Outdoor-Wohndesign und nutzen Sie die Gelegenheit, Testfahrten mit renommierten Marken wie Polestar, Alfa Romeo, Cupra, Audi und vielen mehr direkt vor Ort zu buchen. Ihr Eintrittsticket fungiert dabei als Genussschein: Im Schloss haben Sie die Möglichkeit, erlesene Weine der Wagramer Winzer zu kosten und feinste handwerkliche Produkte zu erwerben.

Für die Planung und Umsetzung zeichnen wieder Peter Syrch und Sabine Jäger verantwortlich

Ticketpreis € 18,-

Besonderes Highlight zwei Konzerte im Wolkenturm

Freitag, 16. Mai 2025 – La Dolce Vita – Italo Pop mit Pino Barone & Band

Ticket Preis € 39,-

Samstag, 17. Mai 2025 – Ö3 Boutique Musik Festival mit Alle Achtung, Tagtraeumer und Julian Le Play

Ticket Preis € 59,-

Die Konzerttickets berechtigen zum Eintritt zur Messe am Festivaltag.

Ticket sichern unter: www.design-days.at/ticket

Weitere Informationen finden Sie unter www.design-days.at

Quelle: Design Days