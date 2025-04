Interface setzt auf kohlenstoffbindendes Material, um seine Klimaziele zu erreichen

Dabei sollen Projekte umgesetzt werden, die die CO2-Reduzierung sowie Kohlenstoffspeicherung weiter vorantreiben, statt Treibhausgasemissionen zu kompensieren. Ab sofort setzt Interface durch ein spezielles Verfahren gebundenen Kohlenstoff bei der Herstellung von Teppichfliesen in den USA und in Europa ein. Kund:innen erhalten damit eine Teppichfliese mit niedrigerem CO2-Fußabdruck für ihre Projekte, ohne Kompromisse hinsichtlich Design und Leistung einzugehen. Damit ist Interface einer der ersten Anwender des innovativen Materials, das auch in anderen Branchen den CO2-Fußabdruck von Konsumprodukten reduzieren kann.

Gebundener Kohlenstoff ist ein neuartiges, CO2-armes Rohmaterial, das CO2-Emissionen vermeidet, die andernfalls in die Luft freigesetzt würden, indem es sie bindet und in einen bestehenden Rohstoff reintegriert. Diese neue Version des Rohmaterials hat die gleichen Eigenschaften wie jenes, das Interface seit Jahren verwendet, weist jedoch einen noch geringeren CO2-Fußabdruck auf.



„Seit 1996 haben wir durch Produkt- und Fertigungsinnovationen beeindruckende Fortschritte bei der Verbesserung unserer CO2-Bilanz erzielt. Wir haben es tatsächlich geschafft, den CO2-Fußabdruck unseres Teppichfliesen-Portfolios um 82 Prozent zu reduzieren“, sagt Luca Achilli, Global Innovation & Sustainability Projects Director. „Unsere Forschungs- und Produktentwicklungsteams analysieren stetig unsere Lieferkettenprozesse und Rohstoffe, um unser Ziel, bis 2040 als Unternehmen CO2-negativ zu werden, zu erreichen. Das Binden von Kohlenstoff ist ein wichtiger, innovativer Beitrag, der unsere Führungsposition in der Bodenbelagsbranche weiter ausbaut.“

Die kontinuierliche Reduzierung seines CO2-Fußabdrucks ist zentraler Bestandteil der Selbstverpflichtung von Interface. Deswegen arbeitet das Unternehmen im Herstellungsprozess von Teppichfliesen gemeinsam mit seinen Partnern entlang der gesamten Lieferkette an Innovationen bei Rohstoffen, die CO2 reduzieren und den darin enthaltenen Kohlenstoff speichern. Neben den bisher genutzten recycelten und biobasierten Materialien wird nun auch abgeschiedener, gebundener Kohlenstoff in der Herstellung für Teppichfliesen in den USA und Europa eingesetzt.

„CO2 ist nicht nur ein Problem – sondern auch Teil der Lösung, um Fortschritte bei unseren Klimaverpflichtungen zu erzielen. Wir möchten mehr Kohlenstoff in unseren Produkten speichern, statt CO2 in die Atmosphäre freizusetzen“, betont Achilli. „Deshalb sind wir bei all unseren Bodenbelägen stets auf der Suche nach Innovationen. Wir werden weiterhin in neue Rohstoffe und andere neuartige Lösungen investieren, die uns dabei helfen, CO2-Emissionen zu vermeiden, zu reduzieren und Kohlenstoff in unseren eigenen Produkten und Betrieben sowie in unserer gesamten Lieferkette zu speichern.“

Quelle: Interface