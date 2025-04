Willkommen bei den DESIGN DAYS – Wo Design zum Erlebnis wird

Wer am Wochenende vom 16. bis 18. Mai durch die Tore des Grafenegger Schlossparks tritt, sollte kurz innehalten, tief durchatmen – und den Alltag ganz bewusst hinter sich lassen. Denn was sich an diesen drei Tagen vor Designinteressierten, Inspirationssuchenden, Genießern und Flaneuren ausbreitet, ist alles andere als alltäglich. Schloss und Schlosspark werden zur außergewöhnlichen Bühne und bieten den perfekten Rahmen für alles, was das Leben schöner macht. Auf rund 15.000 Quadratmetern präsentiert sich Design in seiner natürlichen Umgebung und lädt zum Erleben ein: In- und Outdoordesign, Pool- und Gartengestaltung, Lifestyle und Mobilität werden in liebevoll arrangierten Designlandschaften inszeniert. Man lässt sich auf eine gemütliche Couch auf der Wiese fallen und entdeckt österreichisches Qualitätshandwerk in den prunkvollen Schlossräumen. Bei der im Eintrittspreis inkludierten Weinverkostung zeigen die Wagram Winzer ihr Können, am Abend sorgen Konzerte auf der Bühne des ikonischen Wolkenturms für mitreißende Stimmung unter freiem Himmel.

Während die Großen die neuesten Modelle namhafter Automarken probefahren, begeistern sich die Kleinen bei Kasperltheater und Drechselwerkstatt. Kurzum: für jeden Wunsch wird hier etwas geboten. Ein Anliegen ist es den Veranstaltern auch, eine große Bandbreite an Produkten zu bieten: Vom trendigen Dekostück, das man spontan mitnimmt, über die neue Sofagarnitur – bis hin zum neuen Garten mit Pool, von dem man schon immer geträumt hat.

MOBILITÄT: NEUE MODELLE PROBEFAHREN

Kaum ein anderer Gegenstand unserer Zeit vereint die beiden Säulen des Designs – Funktionalität und Ästhetik – so sehr wie das Automobil. Deshalb widmet sich ein eigener Bereich der Mobilität. Die Marken Polestar, Audi, DS Automobiles und Peugeot bieten kostenlose Probefahrten mit ihren neuesten Modellen an, das Kultmoped Vespa bringt italienischen Flair in den Schlosspark, und KTM macht Lust, wieder einmal in die Pedale zu treten. Bereits im Vorfeld können sich Interessierte online für Probefahrten anmelden – eine Möglichkeit, die man unbedingt nutzen sollte, betonen die Veranstalter: „Im Vorjahr waren alle Probefahrten bereits vor Veranstaltungsbeginn ausgebucht – wer neugierig ist, sollte sich also möglichst frühzeitig einen Platz sichern.“

PRÄSENTATION DES OLDTIMER GUIDE

Im Rahmen der Design Days wird auch der neue Oldtimer Guide von Medianet präsentiert: Rund 200 geladene Gäste werden dazu in der Alten Scheune zusammenkommen. Bis zu 50 Oldtimer-Besitzer werden aus allen Himmelsrichtungen zu einer organisierten Sternfahrt nach Grafenegg aufbrechen, für Oldtimer wird es eigenen Parkbereich geben.

WEINVERKOSTUNG DER WAGRAM-WINZER

Die besten Tropfen des Wagram finden ihren Weg nach Grafenegg, wo zahlreiche Winzer ihre Weine zur Verkostung und zum Verkauf anbieten. Mehr als 20 familiengeführte Betriebe aus der Weinregion Wagram präsentieren hier ihre edelsten Tropfen in den prunkvollen Räumen des Schlosses. Die Weinverkostung ist im Eintrittspreis inkludiert – das Ticket wird also einmal mehr zum Genussscheck.

BOUTIQUE-MUSIK-FESTIVAL – PRÄSENTIERT VON Ö3

Der Wolkenturm ist nicht nur eine architektonische Meisterleistung, sondern bietet auch ein einzigartiges Klangerlebnis unter freiem Himmel. Deshalb wird diese besondere Bühne bereits seit mehreren Jahren im Rahmen der Design Days bespielt – mit Künstlern wie Parov Stelar, Josh. und Klangkarussell. Wie auch im letzten Jahr macht den Auftakt am Freitag „La Dolce Vita“, bei der italienisches Lebensgefühl im Mittelpunkt einer „Notte italiana“ steht – dafür sorgen Klassiker von Größen wie Zucchero und Gianna Nannini.

In diesem Jahr feiert außerdem das neue Boutique-Musik-Festival, präsentiert von Ö3, Premiere: Am 17. Mai werden Alle Achtung, Tagtraeumer und Julian Le Play auf der Bühne des Wolkenturms für mitreißende Stimmung sorgen.

Sabine Jäger und Peter Syrch, die Veranstalter der DESIGN DAYS GRAFENEGG

„In den letzten Jahren haben wir gemerkt, dass unsere Konzerte eine ganz besondere Atmosphäre haben – trotz der Größe der Location fühlt es sehr persönlich, sehr vertraut an. Viele der Zuschauer kennen sich, sind Partner, Kollegen, haben bereits den Tag hier verbracht. Es ist wie ein kleines aber feines Festival. Deshalb haben wir uns auch dafür entschieden, es ,Boutique-Musik-Festival’ zu nennen“, so die Veranstalter.

DATEN & FAKTEN ZU DEN DESIGN DAYS GRAFENEGG

DATUM: 16. bis 18. Mai 2025

ÖFFNUNGSZEITEN: Freitag bis Sonntag; Fr. und Sa.: 10 – 19 Uhr; So.: 10 – 18 Uhr

TICKETS DESIGN DAYS: Messeticket: € 18,–

Ermäßigtes Ticket: € 13,– (Pensionisten, Studenten, Jugendliche von 17 bis 18 Jahre)

Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre kostenlos.

TICKETS KONZERT PINO BARONE MIT BAND IM WOLKENTURM; Sitzplatzkarte: € 39,–

Freitag, 16. Mai 2025; Einlass: 19 Uhr; Beginn: 20 Uhr

Das Konzertticket berechtigt zum Eintritt zur Messe am Tag des Konzerts.

TICKETS BOUTIQUE MUSIK FESTIVAL IM WOLKENTURM: Sitzplatzkarte: € 59,–

Samstag, 17. Mai 2025; Einlass: 19 Uhr; Beginn: 20 Uhr

Das Festivalticket berechtigt zum Eintritt zur Messe am Tag des Festivals.

TICKETS: www.design-days.at/tickets

VERANSTALTUNGSORT: Schloss Grafenegg, Grafenegg 10, 3485 Grafenegg

WEBSITE: www.design-days.at

Quelle: Design Atelier