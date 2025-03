Interface erweitert sein Portfolio an CO2-negativen Teppichfliesendesigns und stellt neuen Carbon Calculator online

Auf Nachhaltigkeit und Produkttransparenz zahlt auch der neue Carbon Calculator zur Berechnung des CO 2 -Fußabdrucks unterschiedlicher Design- und Materialkombinationen ein. Der Hersteller kommt mit diesen Maßnahmen seinem Ziel, als Unternehmen bis 2040 CO 2 -negativ zu werden, einen großen Schritt näher.

Vor vier Jahren stellte Interface mit drei Produkten der Kollektion Embodied Beauty die ersten CO 2 -negativen Teppichfliesen vor. Mittlerweile zählen 39 Produkte zum CO 2 -negativen Portfolio – von langjährig etablierten Designs bis zur jüngsten Kollektion Etched & Threaded. Diese sind entweder standardmäßig oder optional als CO 2 -negative Produkte verfügbar. Ihren negativen CO 2 -Fußabdruck erreichen sie durch die Zusammensetzung aus 100 Prozent recyceltem Garn und der Rückenkonstruktion CQuest™BioX. Die Innovation wurde 2021 eingeführt und besteht aus einem besonders hohen Anteil biobasierter Materialien und recycelter Inhaltsstoffe. Davon sind einige für sich genommen bereits CO 2 -negativ. Das hat zur Folge, dass die Teppichfliesen mit CQuest2™BioX von der Rohstoffgewinnung über die Herstellung bis zum Verlassen des Werktors mehr Kohlenstoff binden, als sie emittieren.

Höchste Produkttransparenz

Bauherr:innen und Architekt:innen können dank der größeren Auswahl den Schadstoffausstoß ihrer Projekte reduzieren, ohne dass ihre Entscheidung für das Design davon beeinflusst wird. Zudem steht ihnen wie auch allen potenziellen Anwender:innen der neue Carbon Calculator zur Verfügung, der die möglichen CO 2 -Emissionen ihres Projekts berechnet. Durch die Eingabe eines einzelnen Produkts – Teppichfliese, LVT oder nora® Kautschuk – oder einer Produktkombination sowie der geplanten Fläche kalkuliert der Rechner, wie viele Emissionen die modularen Bodenbeläge von Interface im Vergleich zum Branchendurchschnitt einsparen können. Für jedes Projekt steht anschließend ein Carbon Impact Statement zum Download bereit. Indem Interface die Emissionen seiner Produkte transparent macht, erleichtert das Unternehmen den Vergleich von Bilanzen, fördert die Auswahl CO 2 -armer Produkte und nimmt so eine Vorbild- und Pionierrolle ein.

Kollektion Woven Gradience Produkt WG100, Farben Forest, Charcoal und Sage Produkt WG200 Farben Charc-Forest, Charc-Stone, Pearl-Stone, Pearl-Sage

Nachhaltiges Engagement

Interface arbeitet bereits seit 30 Jahren an der kontinuierlichen Reduzierung seines CO 2 -Fußabdrucks mit dem Ziel, bis 2040 als Unternehmen CO 2 -negativ zu werden. Dazu zählt neben der Nutzung von erneuerbaren Energien in der Produktion auch die Integration von CO 2 -negativen, biobasierten sowie recycelten Materialien in seine Produkte. Das Unternehmen setzt sich für Produkttransparenz und Kreislauffähigkeit ein. Zuletzt hat Interface sein ganzheitliches Rücknahmeprogramm ReEntry vorgestellt, mit dem Ziel gebrauchte Teppichfliesen durch ReUse ein zweites Leben zu schenken oder durch ReCycling in den Materialkreislauf zurückzuführen.

„Unser Einsatz ist eindeutig: weniger CO 2 , mehr Innovation. Als weltweit produzierendes Unternehmen setzen wir alles daran, der Klimakrise entgegenzuwirken und unsere Produktion so zu steuern, dass wir in unseren Produkten mehr Kohlenstoff (cradle-to-gate) speichern, als Treibhausgase zu emittieren. Diesen Fokus haben wir auf der Messe BAU im Januar noch einmal wirkungsvoll bekräftigt. Gemeinsam mit unserer Marke nora demonstrieren wir, dass kohlenstoffspeichernde Beläge kommerziell realisierbar sind: durch unser vergrößertes Angebot an CO 2 -negativen Teppichfliesen und den Prototypen eines Kautschukbodens. Das positive Feedback zu unseren Produkten zeigt uns, wie wichtig es ist, im Bereich Nachhaltigkeit keine Kompromisse einzugehen“ , sagt Gritli Heitbrink, Sustainability Manager DACH bei Interface.

Weitere Informationen zu den CO 2 -negativen Produkten von Interface und dem Nachhaltigkeits-Engagement des Unternehmens finden Sie unter interface.com/carbonnegative. Der Carbon Calculator ist über folgenden Link erreichbar: shop.interface.com/EU/de-DE/carbon-calculator/

Erfahren Sie mehr über Interface unter interface.com. Details zur Marke nora sehen Sie unter nora.com.

Quelle: Interface