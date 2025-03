Flexible Inselblock-Planungen von LEICHT für ganzheitliche Wohnkonzepte

Foto: Thorsten Franzisi / LEICHT

Mit seinem breit gefächerten Produktportfolio bietet die Architekturküche LEICHT ein Maximum an Gestaltungsflexibilität und Individualität für den freistehenden Inselblock an – so kann vielfältigsten architektonischen Gegebenheiten und Kundenwünschen optimal entsprochen werden.

Unabhängig von der Form – sei es als rechteckiger Kubus, langgestreckt, über Eck oder kompakt –überzeugt eine freistehende Inselblock-Lösung als vielseitiges und funktionales Element: Ein Küchenblock kann Arbeits- und Kochfläche sein und mit integriertem Sitzbereich sogar zum Ess- oder Barbereich avancieren. Inselblöcke stiften Struktur – und machen dennoch jedes Kochen zum geselligen Erlebnis.

Im hochwertigen Innenausbau sind individuellen Kundenwünschen mit der Architekturküche LEICHT keine Grenzen gesetzt. Ein Küchenblock kann Materialität und Farbgebung der Umgebung aufgreifen oder damit bewusst Kontraste setzen. Mit Programmen wie BAHIA oder BOSSA etwa stehen warm und gleichzeitig lebendig anmutende Echtholzfronten zur Verfügung. Mit CONTINO ≡12 bietet LEICHT grifflose Aluminium- und Lackfronten in höchster Manufaktur-Qualität, mit denen sich ein puristisches Bild kreieren lässt. Auch Naturstein-Arbeitsplatten wie aus dem Programm ROCCA sind möglich – so lässt sich ein imposantes Statement setzen.

Foto: Klaus Malin / Manfred Summer / LEICHT

Auch die Farbwahl nimmt starken Einfluss hinsichtlich Raumbildung und Akzentuierung. Ein kompakter Küchenblock, dessen Fronten und Arbeitsfläche Ton-in-Ton aus hochwertigen Materialien maßgeschneidert ist, wird etwa zum Designstatement.

Foto: Thorsten Franzisi / LEICHT

Ein lang gestreckter Küchenblock in gedeckteren Farben hingegen überzeugt mit repräsentativem Charakter und zeitloser Ästhetik. Hier wartet LEICHT beispielsweise mit ausgewählten Farben der Marke Les Couleurs® Le Corbusier® auf.

Foto: LEICHT

Wird zusätzlicher Stauraum benötigt? Auch hier liefert die Insel-Lösung eine optimale Antwort: Mit praktischen Nutzschränken und beziehungsweise oder offenen Regalflächen gestaltet, bietet der Küchenblock

eine Möglichkeit, Arbeitsgeräte zu verstauen oder Lieblingsgeschirr und andere dekorative Objekte zu präsentieren.

Foto: Israel Gollino / LEICHT

Mit den vielfältigen Programmen von LEICHT lassen sich nicht nur die Fronten eines Küchenblocks, sondern der gesamte umliegende Raum wohnlich ausgestalten. Dies erlaubt eine elegante, vollflächige Integration: So wird der Küchenblock auf virtuose Weise zum Bestandteil eines umfassenden Wohnkonzepts.

Foto: P. Schumacher / LEICHT

