spoga+gafa 2025: Trendbericht Gartenmöbel und Dekoration

Freiraum ist Wohnraum: Einladende Gartengestaltung

Der Außenbereich wird zum zweiten Wohnzimmer – ein Trend, der moderne Gartenkollektionen prägt. Ob auf der Terrasse oder dem Balkon: Outdoormöbel überzeugen mit einladendem Design, abgerundeten Formen, weichen Kissen, und haptisch angenehmen Materialien. (z.B. neue Kollektionen von 4 Seasons Outdoor, Crescent Garden, Hartman) Warme, gedeckte Farben und handgefertigte Pflanzgefäße (z.B. Solaia von Teraplast) sorgen für eine behagliche Atmosphäre. Für stimmungsvolle Lichtverhältnisse setzen Sonnenschirme im Retrolook (z.B. Alexo und Piazzino von Glatz) und dimmbare Außenleuchten charmante Akzente.

Zeitlos modern: Beständigkeit im Design

Modern und zugleich zeitlos – was wie ein Widerspruch scheint, spiegelt den aktuellen Designanspruch für Gartenmöbel wider. Es geht um Beständigkeit, sowohl bei den wetterfesten Materialien als auch in der Gestaltung der Möbel selbst. (z.B. Hartman: erweiterte Garantie auf 5 Jahre) Ohne modisches Beiwerk prägen klare Formen und ergonomische Linien das Design des „grünen Wohnzimmers“ (z.B. Sonnenschirm Smart von Glatz, Astor Lounge von Life Outdoor Living). Diese Haltung wird mit dem Einsatz beständiger und robuster Materialien wie Naturholz, Leder oder Beton noch unterstrichen (z.B. Tische Alto und Elba von Niehoff, Designvase Vasi von Sunsit). Langlebige Lösungen tragen nicht nur zum Komfort im Freien bei, sondern schonen auch Ressourcen.

Elegante Leichtigkeit: Entspannter draußen sein

Die Zeiten sind herausfordernd, da darf es im Garten ruhig etwas leichter und unbeschwerter zugehen. Aktuelles Design für Outdoormöbel besticht mit einer filigranen Leichtigkeit, die sowohl Natürlichkeit als auch Eleganz ausstrahlt (z.B. Kollektion Acore von Niehoff Garden, Balkonset Concept von doppler, Stapelsessel Sense von Kettler). Schlanke Linien und organische Formen vereinen sich harmonisch mit Erdtönen und sanften, zurückhaltenden Farben (z.B. Kollektion Puglia von 4 Seasons Outdoor, Kollektion Jella von Stern, Serie Wave von Zebra). Den Wunsch nach Harmonie spiegeln auch dezente Rottöne (z.B. Stuhl Montana von dekoVries) oder Accessoires im warmen Braunton der Pantone Farbe des Jahres 2025 „Mocha Mousse“. Sorgfältig gestaltete Teakholz-Garnituren und Low-Dining-Stühle erinnern an das elegante Design der 1950er-Jahre (z.B. Delgada & Evora von Andrea Bizzotto, Sonnenschirm Teakwood von Glatz). Weiterhin im Trend: Ein entspanntes mediterranes Ambiente (z.B. Kollektion Homemotion von Andrea Bizzotto) und die ruhige Einfachheit skandinavischen Designs (z.B. Kollektion Pure Copenhagen von Stern).

Grüner Gestalten: Nachhaltiger Materialeinsatz

Der Designprozess wir immer nachhaltiger – und das ist erst der Anfang. Mit modernen Tools zum Klima-Screening wird der CO2-Fußabdruck neuer Gartenmöbel gezielt minimiert. Materialien wie Aluminium werden reduziert. Kunststoffe finden in recycelter Form ihren Weg in die Produktion von Stühlen, Tischen oder Pflanzgefäßen (z.B. Stuhl Lieke aus der Schöner Wohnen Kollektion, Kettalux-Tischplatten von Kettler, Serie Groove von Scheurich, Serie Flora von Teraplast). Der Einsatz nachwachsender Rohstoffe wie Holz oder Bambus aus zertifizierter Produktion trägt dazu bei, eine verantwortungsvolle Forstwirtschaft zu fördern (z.B. Nistkästen von Esschert Design, Tisch Granville von dekoVries, Kollektion Ann von Niehoff, Tischsysteme von Stern, Serie green line von Zebra). Die breite Palette an umweltfreundlichen Materialien trifft unterschiedliche Designvorlieben und verbindet Nachhaltigkeit auf beeindruckende Weise mit ästhetischem Anspruch.

Designvielfalt statt Einheitsgrün: Mehr Gestaltungsmöglichkeiten für den Garten

Der Garten ist weit mehr als nur ein Grünraum – er bietet unzählige Möglichkeiten, sich kreativ auszuleben. Ob modulare Essgruppe, elegante Sofas auf der Terrasse oder platzsparend stapelbare Tische und Stühle: Moderne Gartenmöbel passen sich flexibel an verschiedene Bedürfnisse und Anlässe an (z.B. aktuelle Kollektionen von 4 Seasons Outdoor, Hartman, Kettler, Life Outdoor Living). Multifunktionale Möbel (z.B. Sofa Somerset von Zebra) und kreative Gestaltungskonzepte wie naturnahe Bepflanzung oder Blackbox Gardening verwandeln den Außenbereich in einen vielseitigen Rückzugsort, der zum Entspannen und Verweilen einlädt.

Wohnliches, zeitloses Design, Ressourcenschonung, gestalterische Leichtigkeit und Vielseitigkeit – diese Trends prägen die Gestaltung von aktuellen und zukünftigen Außenbereichen. Welche weiteren Themen und Trends grüne Lebenswelten von Morgen beeinflussen werden, zeigt die spoga+gafa vom 24. bis zum 26. Juni 2025 in Köln. Das neue Leitthema „Design Gardens“ wird dann von internationalen Ausstellern aus allen Bereichen des Gartens lebendig gemacht, um spannende Einblicke in die Zukunft des Gartenlifestyles zu bieten.

Quelle: Koelnmesse