küchenwohntrends & möbel austria in Salzburg ein Magnet für Industrie und Handel

Als größte Fachmesse für Einrichten & Küche im deutschsprachigen Raum hat sich das Messedoppel aus küchenwohntrends und möbel austria in Salzburg fest etabliert. Handelsunternehmen, Architekten und Innenarchitekten, Hersteller, Tischler sowie Objekthändler und Projektentwickler nutzen die Plattform bereits zum siebten Mal, um sich über aktuelle Trends zu informieren, innovative Produkte kennenzulernen und neue Geschäftskontakte zu knüpfen. Die Veranstaltung bietet dabei einzigartige Vorteile: Hochkarätige Aussteller präsentieren sich auf dem modernen Messegelände unter einem Dach, jeder Besucher erreicht jede Marke, die Fokussierung auf die Branche ermöglicht die Zeit effizient zu nutzen und ist Teil des Erfolgskonzeptes. Salzburg als Standort bietet zudem eine optimale Erreichbarkeit sowie ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis für Unterkünfte und Services.

Exzellente Ausstellerqualität in allen Segmenten

Die Liste der vertretenen Marken liest sich auch in diesem Jahr wie das Who-is-Who der Branche. Im Bereich Einrichtung präsentieren renommierte Unternehmen wie Ada, Anrei, Bert Plantagie, Haapo, Haas, Joka, La Vida, Miaa Charakter Wohnen, Mobitec, RMW, Röwa, Signet, Tommy M, Top Star, tRack, Schösswender, Sedda, Sudbrock, Voglauer und Wimmer ihre aktuellen Designs.

Stephan Rotter, Geschäftsführer der Wimmer Wohnkollektionen GmbH, hebt hervor: „Die küchenwohntrends ist eine sehr gelungene und etablierte Veranstaltung. Wir schätzen die Qualität und Quantität der Besucher sowie die Stimmung dieser Messe. Für uns ist sie die ideale Gelegenheit, um Neuheiten unserer massiven Wimmer Möbelkollektionen zu präsentieren.“

Die Küchenmöbel-Hersteller sind ebenfalls mit Top-Marken wie Artego, Bauformat, Ballerina, Beckermann, Brigitte, Express, Häcker, Impuls, KH, Leicht, MCR, Nolte, Nobilia, Pro Norm, Rotpunkt und Schüller vertreten.

Sven Herden, Geschäftsführer von Rotpunkt Küchen, betont: „Die Teilnahme an der küchenwohntrends bietet eine hervorragende Plattform, um unsere Produktneuheiten gezielt dem Fachpublikum vorzustellen. Der direkte Austausch ist für uns von besonderer Bedeutung.“ Diese Möglichkeit, direkt in den Kontakt zu seinen Zielgruppen zu treten, findet auch bei den Geräteherstellern großen Anklang. Neben AEG, Electrolux zeigen in diesem Segment Unternehmen wie Amica, Beko, Bora, Bosch, Elica, Gorenje, Küppersbusch, Liebherr, Miele, Neff, Samsung, Siemens und V-Zug ihre innovativen Lösungen. Auch die Zuliefer- und Zubehörbranche ist namhaft vertreten: Unter anderem reisen Blum, Hera, Häfele, Naber, Schachermayer, Speedmaster und Vogt nach Salzburg.

Und Häfele-Geschäftsführer Günter Bachinger pflichtet den bereits zitierten Kollegen bei: „Persönliche Kontakte ersetzen niemals digitale Lösungen Die Begegnung von Angesicht zu Angesicht schafft Vertrauen und bietet ein Erlebnis, das weit über die Möglichkeiten virtueller Plattformen hinausgeht.“ Abgerundet wird das breite Aussteller-Portfolio durch Armaturen, Spülen und Arbeitsplatten von AKP, Blanco, Carat, Quooker, Schock, Strasser und Systemceram.

Helge Oberleithner, Geschäftsführer von Quooker Österreich, fasst zusammen: „Die möbel austria & küchenwohntrends ist die wichtigste Branchen-Messe in Österreich. Hier trifft sich die Crème de la Crème der Branche.“

Vorträge und Talks – Themen, die die Branche bewegen

Der außergewöhnliche Erfolg des Messedoppels liegt auch an den liebevoll gestalteten, anspruchsvollen Specials: Ein besonderes Highlight sind die renommierten Podium Events, die den Wissenstransfer in den Mittelpunkt stellen. Hochkarätige Speaker präsentieren spannende Themen, die die Branche bewegen. Das Angebot beschränkt sich dabei nicht auf Vorträge: Beispielsweise scoutet Küchenexpertin und Bloggerin Yvonne Zahn von „Yvi’s Küchen-Glück“ Innovationen der Einrichtungsbranche und präsentiert diese unter dem Titel „Küchentrends und Neuheiten 2025“ und gibt somit exklusive Einblicke in aktuelle Stilrichtungen modernen Wohnens.

Interior Innovation Award 2025

Erstmals rücken die Messeveranstalter innovative Produktneuheiten mit dem Interior Innovation Award 2025 gezielt ins Rampenlicht. Der Preis wird in zehn Kategorien vergeben und zeichnet Produkte aus, die durch Originalität, Relevanz, Wirksamkeit, Nachhaltigkeit und Skalierbarkeit überzeugen. Teilnahmeberechtigt sind alle Messeaussteller, die ihre Innovationen während des Events präsentieren.

Salzburg eine Stadt mit Charme und Geschichte und perfekte Kulisse für die Fachmesse

Die Mozartstadt zählt viele touristischen Highlights, die verlockend einladen, den Messeaufenthalt zu verlängern. Viele Services rund um die küchenwohntrends und möbel austria gestalten den Besuch angenehm. Hierzu zählt das Parken direkt vor der Tür, die Top-Anbindung per Bahn oder Flugzeug, der Online-Check-In, um direkt die Veranstaltung betreten zu können.

Der Ticketshop ist bereits geöffnet. Interessierte Fachbesucher können sich jetzt ihr Ticket sichern – ein TicketCode für einen kostenfreien Eintritt ist über die jeweiligen Aussteller erhältlich.

Die Liste aller Aussteller finden Sie unter:

www.kuechenwohntrends.at/alles-ueber-die-messe/ausstellerverzeichnis

Quelle: Trendfairs