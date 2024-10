Größte Fachmesse für Einrichten & Küche im deutschsprachigen Raum bietet vielseitige Vorteile für Teilnehmer 

Zum siebten Mal findet 2025 die Fachmesse küchenwohntrends gemeinsam mit möbel austria statt und wird auch im nächsten Jahr Fachbesucher aus ganz Europa nach Salzburg locken. Auf dem modernen Messegelände der Mozartstadt dreht sich dann alles konzentriert und fokussiert um Einrichtung und Küchen. Für die Aussteller bringt die Entscheidung, die Messe als hundertprozentiges Businessevent auszurichten, eine Reihe von Vorteilen mit: Die Fachmesse der Branche spricht Entscheider aus Industrie, Fachhandel, Handwerk, Immobilienausstattung, Architektur und Innenarchitektur sowie die Projektentwicklung an. Durch Trendorientierung und ein breites Ausstellerportfolio wird ein großes Interesse an Produktneuheiten geweckt. Gleichzeitig sorgen spannende Vorträge für zusätzliche Attraktivität der Messe: Die über die vergangenen Veranstaltungen etablierten „Podium Events“ glänzen 2025 erneut mit hochkarätigen Themen und Referenten. So sind bei dem Messedoppel gute Geschäfte so eng mit nützlichem Wissenstransfer verknüpft wie bei kaum einem anderen Businessevent.

Von diesem doppelten Schwerpunkt profitieren die Aussteller, wie zum Beispiel Margot Wisiak, Director Development & Marketing, ADA Möbelfabrik, findet: „Die Messe bietet uns die Chance, im direkten Austausch unsere Partnerschaften zu stärken und Ideen zu sammeln, um unsere Möbelentwicklung weiter voranzutreiben. Gemeinsam mit unseren Partner:innen möchten wir die Zukunft des Wohnens gestalten und langfristigen Erfolg im Handel sichern.“ ADA steht ebenso wie Anrei, Haas, Joka, RMW oder Signet für die exzellente Qualität und Quantität, die im Bereich der Einrichtung in Salzburg ausstellen.

Stephan Rotter, der Geschäftsführer von Wimmer Wohnkollektionen schätzt den Messestandort Salzburg ebenfalls: „Für uns ist dieser Messe eine Möglichkeit, nahezu all unsere bestehenden sowie möglichen neuen Fachhandelspartner unsere Neuheiten zu präsentieren.“

Und auch sein Kollege Martin R. Fütterer, der Geschäftsfeldleiter von Voglauer, freut sich schon auf den Austausch mit Fachhändlern und Partnern: „Wir möchten das professionelle Messeumfeld der Messe in Salzburg nutzen, gerade auch in unserer Heimatregion einmal mehr die Leistungsstärke unseres Unternehmens präsentieren zu können. Mit unserer Messeteilnahme sehen wir auch eine Chance, ein starkes Zeichen für die Weiterentwicklung des Möbelhandels zu setzen.“

Die Organisatoren Michael Rambach und Erich Gaffal

Neben dem 100-prozentigen Fokus auf qualifizierte Fachbesucher profitiert das Messedoppel, das gemeinsam von der trendfairs GmbH und der Business Upper Austria – OÖ Wirtschaftsagentur GmbH organisiert wird, von der Standortauswahl: Salzburg bietet nicht nur ein attraktives Umfeld, das auch außerhalb des Messegeländes viel Möglichkeiten für ein erinnerungswürdiges Programm bietet. Das moderne Messezentrum wiederum überzeugt durch kurze Wege und ist hervorragend an Autobahn, Bahnhof und Flughafen angebunden. Geparkt wird direkt vor der Tür. Ein hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis für Hotels und Services sorgt dafür, dass der Messe-Etat überschaubar bleibt.

Dieses Konzept stößt auf großen Zuspruch – und es verwundert kaum, dass alle Branchengrößen in Salzburg vertreten sein werden: beispielsweise Ballerina, Häcker, Leicht, Nobilia, Nolte, Rotpunkt oder Schüller für den Bereich Küche. Warum sein Unternehmen in Salzburg vertreten ist, weiß Günter Rassner von Nobilia genau: „Es ist immer wieder schön, mit so einem professionellen Team zusammen zu arbeiten. Die Fachmesse bietet uns einen perfekten Platz zur Präsentation unserer Produkte. Unseren Kunden sind individuelle Küchenlösungen wichtig, so individuell wie die Menschen, die darin wohnen. küchenwohntrends & möbel austria gibt uns den passenden Rahmen.“

Neben Zulieferern und führenden Herstellern von Zubehör wie Blum, Häfele, Hera, Naber, Schachermayer, Speedmaster oder Vogt sind auch die Gerätehersteller wie AEG, Beko, Bora, BSH, Gorenje oder Liebherr am Start – und selbstverständlich darf auch Miele nicht fehlen: „Seit Beginn im Jahr 2013 ist die küchenwohntrends ein fester Bestandteil unseres Messekalenders“, sagt Mag. Sandra Kolleth, die Geschäftsführerin von Miele Austria. „Wir freuen uns, auch 2025 wieder unsere Innovationen dem Fachpublikum vorzustellen.“ Abgerundet wird dieses Who-is-Who der Branche das in Salzburg von AKP, Blanco, Carat, Quooker, Schock, SHD, Strasser und Systemceram repräsentiert wird. Für Blanco fällt die Messeteilnahme mit einem besonderen Datum zusammen:

„Wir feiern unser 100-jähriges Jubiläum und möchten dies auf der Messe gebührend mit unseren geschätzten Kunden zelebrieren“, erzählt Thomas Hafner, der Geschäftsführer von Blanco Österreich, der die Messe sehr zu schätzen gelernt hat: „Die angenehme Atmosphäre ermöglicht uns gute Gespräche – das macht die küchenwohntrends für uns zu einem besonderen Ereignis.“

Weitere Informationen finden Sie unter www.moebel-austria.at und unter www.trendfairs.de

Quelle: trendfairs