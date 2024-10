Omexco NV: Kollektion „imperialis“ als Bühne für feinstes Furnier aus dem Paulowina-Baum

Das Furnier für die aktuelle imperialis-Kollektion von Omexco wird aus dem so genannten Paulownia-Baum gewonnen. Das Gewächs stammt ursprünglich aus Japan und trägt dort den Namen „Kiri“. „Seinen Weg nach Europa fand es 1835 durch die Bemühungen von Philipp Franz von Siebold, einem renommierten Sammler japanischer Pflanzen“, erklärt der Sohn des Firmengründers und Omexco-General Manager Thomas Dubaere. In Anerkennung des Beitrags der kaiserlichen Großfürstin Anna Pawlowna zur Botanik habe von Siebold dem Baum den neuen Namen „Paulownia“ verliehen. „Ein Baum, der sich als hervorragende Grundlage für die neue Kollektion unseres Unternehmens erwiesen hat“, so Dubaere.

Impressionen der aktuellen „imperialis“-Kollektion von Omexco NV aus dem belgischen Heverlee

Die imperialis-Kollektion präsentiert eine breite Palette opulenter Intarsien-Designs aus dem exquisiten Holz dieses attraktiven und perfekt für die Furnierherstellung geeigneten Baumes. „In verschiedenen Art-Deco-Mustern wird das Holzfurnier von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zart vor einem vergoldeten Hintergrund platziert. Das Holz wird dabei in seiner reinsten Form verwendet, um die Eleganz unkomplizierter Geometrien zu präsentieren“, so der Omexco-Geschäftsführer. Ein Team von internen Designern stehe dabei in ständigem Dialog mit einem hochqualifizierten Produktionsteam, um neue Designs zu entwerfen. „Viel Forschung und Entwicklung fließen in die Entwicklung dieser neuen Designs ein, um ein immer hochwertiges Produkt anbieten zu können“, berichtet Dubaere nicht ohne Stolz.

Ursula Geismann, Geschäftsführerin der Initiative Furnier + Natur (IFN) und langjährige Trendanalystin, teilt die Begeisterung von Omexco für das „Filet des Baumes“ und seine gekonnte Verwendung für Art-Deco- und Mid-Century-Designs: „Furnier transportiert die Schönheit des Holzes materialschonend und umweltfreundlich in jede Räumlichkeit – vom privaten Bereich bis hin zu öffentlichen Objekten im großen Stil. Ein tolles Beispiel für den Variantenreichtum und die Ideenvielfalt aller Firmen, die sich der Verwendung von edlen Holzfurnieren verschrieben haben.“

Weitere Infos zum Thema Furnier unter www.furnier.de oder www.furniergeschichten.de

Quelle:IFN Furnier/Fotos: Omexco NV