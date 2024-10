Messe Frankfurt: Digital Academy am 06. November 2024: ethischer Einkauf, faire Lieferketten und nachhaltige Vermarktung

Am 06. November präsentiert die Digital Academy wieder exklusives Branchenwissen für den Handel.



Die kommende Ausgabe der Digital Academy ist eine einmalige Gelegenheit für Händler*innen, die ihr Sortiment im Sinne des Nachhaltigkeitsgedankens gestalten möchten. Das Made51-Team stellt am 06. November das Geschäftsmodell der Initiative vor und erklärt, wie Handwerker*innen traditionelle Fertigkeiten mit modernen Designelementen kombinieren, um hochwertige Kollektionen von Wohn- und Modeaccessoires zu kreieren. Darüber hinaus erhalten Interessierte Einblicke in die praktische Umsetzung der Beschaffung und Herstellung von MADE51. Ein Fokus liegt dabei auf der Einhaltung der Fairtrade- und UNHCR-Schutzprinzipien. Das Event zeigt, wie Einzelhändler*innen von der Integration dieser Produkte in ihr Sortiment profitieren können.

Mit der Digital Academy bieten die Konsumgütermessen der Messe Frankfurt regelmäßig Online-Events zu Themen, die die Branchen aktuell bewegen und verändern. Die Online-Veranstaltungen können in Deutsch und Englisch mitverfolgt werden und halten fundiertes Branchenwissen, Denkanstöße und praxisnahe Tipps von Expert*innen bereit. Anmeldung kostenfrei unter consumergoods.digital.messefrankfurt.com.

Nächste Messetermine

Die Nordstil Winter findet vom 11. bis 13. Januar 2025 in Hamburg statt. Die Nordstil Sommer findet vom 26. bis 28. Juli 2025 in Hamburg statt.

Die Ambiente, Christmasworld und Creativeworld finden auch zukünftig zeitgleich auf dem Frankfurter Messegelände statt. Allerdings rücken sie auf Anfang Februar, um eine Entzerrung der Messetermine zu gewährleisten.

Ambiente/Christmasworld: 07. bis 11. Februar 2025 NEU: Creativeworld: 07. bis 10. Februar 2025

Weitere Informationen finden Sie unter ambiente.messefrankfurt.com/presse I christmasworld.messefrankfurt.com/presse I creativeworld.messefrankfurt.com/presse I nordstil.messefrankfurt.com/presse

Quelle: Messe Frankfurt