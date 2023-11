New Work live auf der Ambiente 2024

Home und Office passen sich den Veränderungen in unserer Lebens- und Arbeitswelt an. Das Areal Future of Work im Bereich Working eröffnet neue Perspektiven auf konzeptionelle Lösungen der Büroorganisation. Hierfür haben die MTTR Architekten + Stadtplaner aus Berlin moderne, flexible Work Spaces entwickelt, die die unterschiedlichen Anforderungen inszenieren: Socialise, Collaborate, Concentrate und Educate. Die Future of Work Academy begeistert mit ihrem hochkarätig besetzten Programm. Am Freitag, 26.1.2024, liegt der Fokus auf Bürotrends – in diesem Rahmen wird unter anderem die Innenarchitektin Natascha Ninic über Coaching statt Führung und die Wertschätzung von Mitarbeiter*innen sprechen. Am Architect Day, Samstag, 27.1.2024, beleuchtet die architektonische Lichtplanerin Carla Wilkens die atmosphärische Lichtgestaltung rund um den Arbeitsplatz.

Eines steht fest: Das Arbeitsumfeld wird facettenreicher und attraktiver als zuvor. Gespannt? Völlig zu Recht.

Office Heroes: von PBS bis hin zur Büroeinrichtung

Das Markenareal Office Heroes punktet mit so renommierten Ausstellern wie Casio, Durable Luctra, Edding International, Jakob Maul, Novus-Dahle, Sigel oder Tesa. Sie zeigen eine große Bandbreite an Sortimenten aus der Produktgruppe Office, die den Arbeitsplatz besser organisieren und zugleich schöner gestalten – in einem spannenden Crossover aus gewerblichem Bürobedarf und -technik, Schreibgeräten, Leuchten und agiler Büroausstattung.

Der Trend zum Outdoor-Büro

Draußen und Drinnen verschmelzen zu einer anregenden Arbeitsumgebung: Ob Büroterrasse, Café, Stadtgarten oder Waldhotel – Laptop und Smartphone kommen an die frische Luft. Wie Digital Nomads und andere ortsunabhängig arbeiten und welche mobilen Lösungen und smarten Konzepte aus der Produktgruppe Office Design & Solutions sie dabei gut gebrauchen können, entdecken Sie im Ambiente Blog.

Angesagt: Schreiben statt Tippen

Trotz Digitalisierung, Touchscreens und Surface-Pens: Schreiben mit der Hand behält seinen Stellenwert – und damit edle Füllfederhalter, hübsche Notizhefte und mehr bei Office, Bereich Working, sowie bei Stationery & School, Bereich Giving. Im Beitrag auf dem Ambiente Blog kommen Fachleute zu Wort, die gute Gründe dafür nennen, Stift und Papier in die Hand zu nehmen.

Ms. Paper & Friends

2024 erzählt Ms. Paper & Friends eine Story rund um die wiederverwendete Einrichtung eines ehemaligen Blumenladens, in der eine individuelle Auswahl bevorzugt nachhaltiger Produkte vorgestellt wird – von Schreibwaren und Büchern über designorientierte Geschenkartikel bis hin zu Accessoires und Wohndekorationen. So zeigt sich, wie umweltbewusstes Handeln zu besonderen Einkaufserlebnissen führen kann. Die Kuratorin dieser Sonderpräsentation, Angelika Niestrath, gibt im Interview auf Conzoom Solutions Einblick in die erfolgreiche Produktpräsentation speziell für Concept Stores, mit vielen praktischen Tipps.

nmedia.hub: die Order- und Contentplattform der Home & Living-Branche

nmedia.hub hat es sich zur Aufgabe gemacht, die (Nach-)Orderprozesse und das Handling der Artikeldaten für die Industrie und den Handel zu erleichtern.

