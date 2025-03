Digitalisierung und Nachhaltigkeit im Gebäudesektor – ISH 2025 zeigt den Weg

Fünf Tage war das Frankfurter Messegelände unter dem Motto „Lösungen für eine nachhaltige Zukunft“ Treffpunkt für die internationale Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnikbranche. Die Industrie präsentierte innovative Technologien – von hocheffizienten Heiz- und Kühlsystemen über nachhaltige Lüftungslösungen bis hin zu intelligentem Wassermanagement und modernem Baddesign. Unter den 163.157 Besuchern aus 150 Ländern waren Entscheider aus Industrie und Handel, aus der Bau- und Wohnungswirtschaft sowie Planer, Ingenieure und Architekten. Einen besonders hohen Anteil hatte das Handwerk mit rund 30 Prozent.

„Jeder Mensch braucht saubere Luft, Trinkwasser und ein warmes Zuhause – genau hier setzt die Branche an. Die ISH 2025 hat eindrucksvoll gezeigt, dass innovative Lösungen für diese essenziellen Bedürfnisse längst verfügbar sind. Unsere Aussteller haben bewiesen, dass die Transformation hin zu einer nachhaltigen Wirtschaft möglich ist – trotz aktueller Herausforderungen. Sie entwickeln die Technologien, die unser tägliches Leben verbessern und gleichzeitig nachhaltiger machen“, so Wolfgang Marzin, Vorsitzender der Geschäftsführung der Messe Frankfurt. Er ergänzt: „Die Stimmung auf der ISH 2025 war super – das Messegelände war voll und die Gespräche intensiv. Die Branche ist bereit, die Zukunft aktiv zu gestalten. Die ISH hat ihre Position als Weltleitmesse untermauert: 72 Prozent internationale Aussteller und 163.157 Besucher sprechen für sich.“

Gebäudetechnik im Wandel – Lösungen für morgen

Mit 2.183 Ausstellern aus 54 Ländern belegte die ISH 2025 das gesamte Frankfurter Messegelände und bot einen umfassenden Überblick über die neuesten Entwicklungen in der Wärmeerzeugung, Kälte-, Klima- und Lüftungstechnik, intelligenten Gebäudeautomation sowie nachhaltiger Badgestaltung und Installationstechnik.

Ein zentrales Thema war die Wärmeerzeugung. Ergänzend präsentierte die Branche Innovationen für alternative Heiztechnologien, darunter holzbasierte Lösungen, nachhaltige Wärmegewinnung und hocheffiziente Wärmespeicher. Bei der Raumlufttechnik standen energieeffiziente Lüftungssysteme im Fokus. Moderne Anlagen setzen verstärkt auf optimierte Verdunstungskühlung und hochwertige Wärmerückgewinnung, um den Energieverbrauch erheblich zu senken. Zudem ermöglichen intelligente Gebäudesteuerungen eine präzisere Regelung von Heiz- und Lüftungssystemen. Auch der nachhaltige Umgang mit Wasser spielte eine zentrale Rolle. Hersteller präsentierten smarte Wassermanagementlösungen, die den Verbrauch optimieren, sowie berührungslose Armaturen, moderne Wärmetauscher und neue Abwasser-Wärmerückgewinnungssysteme.

Die ISH 2025 zeigte, wie herausragendes Design, Funktionalität und Nachhaltigkeit immer stärker zusammenwachsen. Gestalterische Vielfalt war besonders im Baddesign sichtbar: Hersteller präsentierten moderne Badwelten mit sanften Pastelltönen, 3D-Fliesen und ressourcenschonenden, pflegeleichten Materialien, die Ästhetik und technologische Innovation vereinen.

Um die Vielzahl an Innovationen übersichtlich darzustellen, setzte die ISH 2025 erstmals auf ein neues Konzept mit acht Lösungsfeldern: Sanitärräume, wasserführende Systeme, Installation, Wärmeerzeugung, Raumluft, intelligente Gebäudesteuerung, Software und Herstellung von SHK-Produkten. Diese Struktur ermöglichte den Fachbesuchern eine gezielte Orientierung und erleichterte den direkten Austausch mit den passenden Unternehmen der Branche.

Die meisten der 163.157 Besucher kamen neben Deutschland aus China, Italien, den Niederlanden, der Schweiz, Frankreich, Großbritannien, Belgien, Polen, Österreich und der Türkei. Der Weg zum internationalen Branchentreffpunkt lohnte sich für die Besucher: 94 Prozent waren mit ihrem Messebesuch zufrieden bis sehr zufrieden. Auch im Hinblick auf das Angebot der Aussteller war die Besucherzufriedenheit hoch. 96 Prozent bewerteten das Angebot der Aussteller positiv.

Konferenzen als Impulsgeber für die Branche

Neben den Innovationen auf der Ausstellungsfläche bot die ISH 2025 mit hochkarätigen Konferenzen eine Plattform für den fachlichen Austausch zu zentralen Zukunftsthemen. Die Building Future Conference brachte Expertinnen und Experten aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft zusammen, um nachhaltige Baukonzepte und effiziente Energieversorgung zu diskutieren.

Erstmals fand die Value of Water Conference in Kooperation mit dem Euroforum statt. Sie widmete sich dem UN-Nachhaltigkeitsziel #6 – dem Zugang zu sauberem Wasser und sicherer Sanitärversorgung. Fachleute aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik erörterten Lösungen für Wasserknappheit und nachhaltige Wassernutzung. „Nur durch Kooperation, Innovation und klare politische Weichenstellungen kann die weltweite Wasserversorgung nachhaltig verbessert werden,“ fasste Iris Jeglitza-Moshage, Geschäftsleitung Technology bei der Messe Frankfurt, zusammen.

Next Generation: ISH Festival 2025

Das ISH Festival 2025 setzte neue Akzente und wurde zum Treffpunkt für die nächste Generation der SHK-Branche. Besonders Auszubildende nutzten die Gelegenheit, um neue Technologien auszuprobieren, Werkzeuge zu testen und ihr handwerkliches Können unter Beweis zu stellen. Auf der Creator Stage teilten bekannte Content Creator ihre Begeisterung für das Handwerk, während ein Erlebnisparcours mit spannenden Herausforderungen Theorie und Praxis verband. Musik, Live-Talks, Food und Networking machten das Festival zu einem lebendigen Branchenevent.

Die nächste ISH – Weltleitmesse für Wasser, Wärme, Luft – findet vom 15. bis 19. März 2027 statt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.ish.messefrankfurt.com

Quelle: Messe Frankfurt