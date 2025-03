Besonderes Junioren-Wintertreffen 2025: Der JuniorenKREIS wird 35

Inspirierende Tagung mit informativen Center Saalfelden Inhalten

Ziel ist es, die zukünftigen Unternehmer frühzeitig an die wichtigen betrieblichen Belange im Küchenstudio heranzuführen. Die diesjährige Veranstaltung bot einmal mehr eine gelungene Mischung aus Fachwissen-Vermittlung, Networking und sportlichen Highlights.

Zum Auftakt stand eine Produktschulung von Nobilia im Fokus. Marlon Westerbarkei und Julius Hüppmeier, beide Assistant Key Account Management, präsentierten die neuesten Innovationen und Dienstleistungen von Nobilia. Die Teilnehmer erhielten exklusive Einblicke in aktuelle Trends, die den Küchenmarkt in den kommenden Jahren prägen sollen.

Darüber hinaus wurden von Robert Kainz (Regionalleiter DER KREIS) und dem Juniorenbeauftragten Daniele Conedda die Neuigkeiten von DER KREIS vorgestellt. Dazu gehörten besonders die Darstellung der internationalen Stärke des DER KREIS Systemverbundes, die Möglichkeiten von Varia, die Wichtigkeit des IHK-zertifizierten Betriebsmanagementseminar 2025/26 für die Unternehmensnachfolge, sowie die Ankündigung eines besonderen Höhepunktes: Das erste Frühlingstreffen 2026 in Italien, das auf Wunsch der Junioren mit einem Besuch der renommierten EuroCucina in Mailand verbunden sein wird.

Ein weiteres Highlight des Eröffnungstages war der inspirierende Keynote-Vortrag von Trainer und Bestsellerautor Oliver Alexander Kellner. Unter dem Titel „Verkaufen wir noch, oder faszinieren wir schon?“ vermittelte er neue Ansätze zur Kundenbindung und emotionalen Begeisterung im Verkauf. Der Abend klang mit dem interaktiven Kahoot! DiJuWi-Cup-Quiz aus, das für viel Spaß bei den „Jungen Wilden“ sorgte. Beim anschließenden gemeinsamen Abendessen wurde das 35-jährige Bestehen des JuniorenKREISes in geselliger Runde gefeiert.

Geschicklichkeit und Teamgeist

Fahrsicherheitstraining für die Junioren

Am zweiten Tag sorgte ein exklusives Advanced Performance-Fahrtraining im neuen Experience Center Saalfelden, eine der modernsten Fahrsicherheitsanlagen Europas, für Adrenalin pur. Auf hochmodernen Pisten mit 50.000 m² zusätzlicher Onroad-Fläche für realistische Fahrmanöver trainierten die Teilnehmer unter professioneller Anleitung verschiedene Fahrtechniken für anspruchsvolle Straßenbedingungen und präzise Fahrzeugbeherrschung – für mehr Sicherheit im Alltag bei schwierigen Fahrsituationen.

Fahrsicherheitstraining im Experience Center Saalfelden

Ungeachtet herausfordernder Wetterbedingungen stellte sich die Gruppe am Mittwoch dem traditionellen Skitag. Schneeregen und eingeschränkte Sicht forderten Durchhaltevermögen, doch der Teamgeist der Junioren stand im Vordergrund. Am Abend wurden die besten Teilnehmer des DiJuWi-Cups ausgezeichnet:

1. Platz: Aron Hämmerle, Küchenstudio Hämmerle/Ravensburg

2. Platz: Daniel Scheffler, KüchenCentrum Ernst Potschien/Tornesch

3. Platz: Edina Lang, Gottlieb Gess GmbH & Co. KG/Bisingen

Nach vier intensiven Tagen voller fachlicher und sportlicher Highlights endete das Jubiläums-Wintertreffen mit neuen Impulsen, zusätzlicher Motivation und wertvollen Kontakten. Die Vorfreude auf die kommenden Veranstaltungen – insbesondere auf die EuroCucina 2026 – ist bereits groß.

JuniorenTreffen ´25 – Eine tolle Gemeinschaft

Quelle: DER KREIS