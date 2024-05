DER KREIS: Wirtschaftsdaten 2023

„Wir betrachten diese Herausforderung als klare strategische Chance, um uns, unsere Branche und den gesamten Markt weiterzuentwickeln – und wir auch in Zukunft gemeinsam mit unseren Mitgliedern stark und erfolgreich sein werden“, so Ernst-Martin Schaible, Geschäftsführender Gesellschafter DER KREIS Systemverbund.

Die Leonberger Gemeinschaft aus Küchenspezialisten, Bad-, Heizungs- und Klima-spezialisten, Schreinern, Tischlern, Innenausbauern sowie Laden- und Fensterbauspezialisten konnte ihren Gesamtumsatz mit rund 4,81 Mrd. Euro über dem sehr guten Niveau von 2021 halten. Die Zahl der Mitgliedshäuser erhöhte sich auch 2023 in 19 europäischen Ländern von 3.621 auf 3.794 (plus 173) angeschlossene Betriebe.

Die Nachfrage für hochwertige, individuelle Einbauküchen blieb 2023 stabil, der Trend wird durch den weiter gestiegenen Durchschnittspreis pro Küche manifestiert: Waren es 2022 noch 15.480 Euro, erzielten die Küchenspezialisten 2023 durchschnittlich 15.523 Euro, was einem leichten Plus von 0,28 Prozent entspricht. Europaweit blieben Qualitätsküchen sowie Schreinerleistungen, Innenausbau und Heizungsumrüstungen weiter gefragt.

Die Mitgliedsunternehmen der Verbundgruppe wurden 2023 mit diversen belastenden Herausforderungen konfrontiert, und in wirtschaftlich unsicheren Zeiten hat sich eine spürbare Kaufzurückhaltung in den Bereichen Küche, Wohnen und Bad fortgesetzt.

„Unsere Aufgabe als Verbundgruppe ist es daher mehr denn je, unsere Mitglieder mit frequenz- und konsumfördernden Aktivitäten zu unterstützen, um ihre Wettbewerbsposition in ihrer Region zu stärken, zu sichern und ihnen schnelle Problemlösungen an die Hand zu geben. Auch in Krisenzeiten konnten wir mit unseren starken Industriepartnern sehr gute Konditionen für unsere Mitglieder aller Verbundgruppen ermöglichen“ , unterstreicht Ralph Leimbach, Geschäftsführer von DER KREIS Systemverbund. Alle Unternehmen des Systemverbundes haben mit progressiven Maßnahmen auf die veränderten Anforderungen reagiert. Ralph Leimbach: „Wir sind durch die Krise digitaler und effizienter geworden und haben unsere Serviceleistungen weiter ausgebaut.“

Digitalisierungsoffensive bringt gute Ergebnisse

Die Digitalisierungsoffensive zeigte positive Wirkung und brachte 2023 gute Ergebnisse. Den Mitgliedern wurde die neu entwickelte Betriebsorganisations-Software „KüchenDesk“ zur Verfügung gestellt und intern das InfoNet gelauncht, das den Mitgliedern einfach und übersichtlich alle wichtigen Informationen für ihre Unternehmensführung zur Verfügung stellt.

Als weitere neue Maßnahme wurde angesichts des Einbruchs bei Neubauvorhaben ein praxisnahes Update des bekannten Küchen-Modernisierungskonzeptes „Lifting“ gelauncht. KüchenLifting positioniert die Küchenspezialisten auch als Modernisierungsexperten in ihrer Region. Zur Verfügung steht hierfür ein flexibles Onlinemarketing-Tool, welches den Mitgliedern hilft, mit leicht erstellbarer Werbung ihre Sichtbarkeit im Internet und ihre Kundenfrequenz in ihren Küchenstudios zu erhöhen. Die Verwertung der Leads des Endverbraucherportals kuechenspezialisten.de wurde weiter optimiert und mit einem Terminvereinbarungsservice ergänzt. Zudem hat DER KREIS eine Kooperation mit Mein BAD ENERGY initiiert und hilft dabei, dass die Mitgliedsunternehmen ihre Energiekosten deutlich reduzieren können.

Internationale Ausrichtung bringt Synergieeffekte und sichert Wettbewerbsfähigkeit aller Partner

Dank der internationalen Ausrichtung von DER KREIS Systemverbund entstehen wichtige Synergieeffekte. Die Mitgliedshäuser profitieren vom Knowhow und den Erfahrungen aus den unterschiedlichen Märkten, was die Stärke und Wettbewerbsfähigkeit aller Partner in der Gemeinschaft für die Zukunft sichert.

40 Jahre DER KREIS Österreich

DER KREIS Gründer Ernst-Martin Schaible hatte schon früh die Bedeutung und Vorteile einer Internationalisierung seiner Unternehmensgruppe erkannt. So wurde von derzeit neun europäischen Ländergesellschaften DER KREIS Österreich als erste gegründet und feiert in diesem Jahr das 40-jährige Bestehen. 2025 wird das Jubiläum auch bei DER KREIS Schweiz gefeiert. In diesem Jahr begeht DER KREIS BeLux seinen 25. Geburtstag.

Der Systemverbund wird seinen internationalen Wachstumskurs weiter ausbauen. Dazu zählt aktuell die Expansion des Franchiseunternehmens Varia in Osteuropa, insbesondere in Rumänien. Zudem konnte DER KREIS in diesem Jahr auch eine erfolgversprechende Kooperation mit der Unternehmensgruppe KBBA in Tschechien und der Slowakei eingehen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.derkreis.de

Quelle: DERKREIS