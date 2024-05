Neu und exklusiv: Das hkt-Badezimmersortiment

Runder oder rechteckiger eleganter Spiegel mit schlankem schwarzem Rahmen und LED-Licht. Wenn Sie andere dunkle Elemente in Ihrem Badezimmer haben, wird der schwarze Rahmen ein schönes Ganzes bilden. Der breite Lichtrand rund um die Spiegelfläche ist dekorativ und sorgt für eine ausgeglichene Ausleuchtung des Raumes – auch ein effektives Arbeitslicht für Make-up, Styling und Rasur. Die runde Form bringt ein organisches Element in das Bad und lockert den Look der vielen harten Oberflächen auf.

An der Unterseite der Spiegelfläche befindet sich eine Berührungstaste, mit der das Licht ein- und ausgeschaltet oder mit einer leichten Berührung gedimmt werden kann. Der Spiegel merkt sich die letzte Einstellung und so können Sie beim Bedienen über den Wandschalter den Spiegel in der gleichen Helligkeitsstufe wie beim letzten Mal aufdrehen.

Sequenz Wandlampe

Sequenz bietet gutes Arbeitslicht und Raumbeleuchtung, da die Lampe sowohl nach oben als auch nach unten leuchtet. Das Design ist geriffelt und einfach in der Form. Die Wandleuchte ist in den Farben schwarz, Aluminium, gebürstetes Messing und Bronze erhältlich, die auf die Refine-Spiegelserie abgestimmt ist. Dies bietet eine ideale Gelegenheit, die beiden Produkte zu kombinieren. Technische Daten: Stromversorgung: 220 – 240V

Watt: 2 x 3 W

Farbtemperatur: 3000K

Lumen: 340 lm