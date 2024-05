WITTMANN Highlights Milano 2024

Vielen Dank an alle Besucher des „HOUSE OF WITTMANN“, dem diesjährigen Motto der Messepräsentation. Zahlreiche Freunde, langjährige Kunden und viele interessierte neue Partner konnten sich hier ein eindrucksvolles Bild von den Neuheiten verschaffen.

Head of Design Alice Wittmann und Creative Council Arthur Arbesser erdachten einen Ort, an dem Kunst und Kultur, edles Design und großzügiger Komfort gekonnt aufeinandertreffen. Stilelemente aus der Tradition Wittmanns und Wiener Akzente wie die wiederkehrende Form des Quadrats oder das Abbild eines Jugendstilkamins aus der Sammlung des Museums für angewandte Kunst in Wien unterstrichen die gestalterische Note.



Neben Designklassikern der Heritage-Kollektion wie KUBUS oder CONSTANZE wurden Neuheiten aus der Zusammenarbeit mit Federica Biasi, Philippe Nigro, Sebastian Herkner, Arthur Arbesser, Jaime Hayon und Luca Nichetto präsentiert – abgerundet von der zeitgemäßen Re-Edition eines Werksentwurfs aus den 70er Jahren.

Neuheiten Frühjahr 2024

In den Designs von WITTMANN manifestiert sich die Polsterexpertise der Manufaktur. Ob Sofa oder Sessel und selbst beim begrenzten Spielraum eines Stuhl, stets gelingt maximaler Komfort. Auch 2024 reihen sich charaktervolle Modelle all dieser bedeutenden Produktgruppen aneinander: die zeitlose Re-Edition von ATRIUM, die minimalistisch anmutende BUN Familie mit Sessel und Sofas, der Clubsessel JOSEPH mit Rastersteppung, die Erweitung der erfolgreichen MORTON Serie um Fine Dining und Lounge Sessel sowie Ausführungen mit Metall- und Drehgestell. Sie alle sind Meisterstücke der WITTMANN Möbelwerkstätten und werden ergänzt um den ausgefeilten ADÈLE Tisch, innovative VUELTA Tischelemente sowie den vielfach einsetzbaren Paravent TACT.

Die neuen Broschüren & Produktkarten

Neben dem lang erwarteten neu aufgelegten Katalog “HOUSE OF WITTMANN” sind auch die Broschüren und Produktkarten der Neuzugänge unter Services & Downloads verfügbar.

DESIGN WEEKS

Die WITTMANN Design Weeks finden an allen Showroom-Standorten (Wien, Seon, Amsterdam, Hamburg) sowie in einer Pop-Up Location in München im Laufe des Juni statt. Eine perfekte Gelegenheit für alle interessierten Partner, sich von den Highlights der diesjährigen Salone del Mobile Präsentation zu überzeugen. Bitte kontaktieren Sie Ihren zuständigen Ansprechpartner für die jeweiligen Termine in Ihrer Nähe und für eine Terminvereinbarung.

Weitere Informationen finden Sie unter www.wittmann.at

Quelle: WITTMANN