Kaindl und Kronospan auf der HOLZ-HANDWERK 2024

Wenn es darum geht, Neue Wege zu gehen, bewies das Salzburger Traditionsunternehmen in Sachen dekorative Holzwerkstoffe stets Innovationsgeist. Auf der HOLZ HANDWERK präsentiert Kaindl die Erweiterung seiner Anti-Fingerprint Kollektion, neue Uni-Farben mit Matt-Natur Oberfläche sowie Bestseller aus der BOARDS Collection wie die Eiche EVOKE und die furnierten Platten aus der REALwood Produktline. Die vielseitigen Kombinationsmöglichkeiten der KAINDL Produkte ermöglichen es Interior-Designern, Räume nach Belieben zu gestalten und so Wohlfühlatmosphäre zu schaffen.

Matte Meisterleistung – Ultramatte Oberflächen im Rampenlicht

In der Küche mit der Familie, im Restaurant oder im Hotel – überall sind lästige Fingerabdrücke auf Oberflächen zu finden. Sauberkeit ist in allen Lebensbereichen entscheidend, und Hygiene wird immer wichtiger. Kunden suchen nach praktischen Lösungen, die weniger Pflege erfordern, aber dennoch Perfektion in Haptik und Optik bieten. Die KAINDL Anti-Fingerprint Produkte minimieren Fingerabdrücke zuverlässig und sind zudem mechanisch und chemisch sehr beständig. Das macht sie strapazierfähig, leicht zu reinigen und zu pflegen.

2190 OF Schwarz/Black

Neben der bewährten OPTIBOARD Verbundplatte mit verleimtem Deckschichtlaminat und dem Schichtstoff-Laminat gibt es die hoch resistente KAINDL Anti-Fingerprint Oberfläche jetzt

zusätzlich als OPTIFACED BOARD in Direktbeschichtung im Format 2800x2070x19 mm in 10 trendigen Farbstellungen. OPTIFACED verfügt ebenso wie die Verbundplatte über eine

hochwertige MDF-Trägerplatte.

Auch aus der COLOURline CLASSIC Unifarbenkollektion kommen frische Töne in matter Optik. Harmonische Weißtöne in verschiedenen Nuancen ergänzen die bestehende UNI- Farbpalette

der KAINDL BOARDS Collection und der BOARDS LEAD22.

27018 MN Kristallweiss/Crystal White

Natur in ihrer schönsten Form

So authentisch wie die Natur selbst. Die REALwood collection verbindet ursprüngliches Holzfurnier mit hochwertiger Bearbeitung, um das vielfältige Spektrum moderner Naturholzplatten zur Geltung zu bringen. Die Basis bildet eine große Auswahl an Trägerplatten in Kombination mit den 28 verschiedenen Furnieren aus der OAK-, SOFT- und HARDwood collection. Das Ergebnisse sind hochwertige Architektur- und Designobjekte, die ihrem natürlichen Ursprung treu bleiben und zu einem positiven Raumklima beitragen.

Eiche Wild

Unermessliche Vielfalt

Kaindl Platten eignen sich für praktisch alle Einsatzbereiche im modernen Interior Design. Das Dekorplatten Produktsortiment WOODline CLASSIC & NATURAL repräsentiert dabei die ganze Bandbreite dessen, was ein Holzdekor zu leisten vermag – und noch ein bisschen mehr. Auch der Dauerbrenner „Eiche Evoke“ mit NATURAL TOUCH Oberfläche gehört zu dieser Dekorfamilie. Neben den bewährten Naturfarbstellungen präsentiert KAINDL die fast schwarze “Infinity”, die den aktuellen Trend nach dunklen Holztönen aufgreift und die helle, jugendliche “Light”, die mit ihren ausgeprägten Farbkontrasten perfekt zur Kombination mit vielen UNIFarbtönen anregt.

K2349 IR Eiche/Oak Evoke Infinity

Aber auch bei Arbeitsplatten ist Vielfalt das Gebot der Stunde. Mit dem KAINDL-Arbeitsplatten Konfigurator können Sie Ihre Traum-Arbeitsplatte ganz einfach und in bester Qualität realisieren.

Ganz egal ob Küchenzeile, Insellösung, Nischenrückwand, Tischplatte oder Wangen. Die Verantwortung beginnt direkt im Wald KAINDL Produkte sind ökologisch wertvoll, ressourcenschonend und bieten einen hohen Freiraum in der Gestaltung und Verarbeitung. Holz ist die natürliche Basis unserer Ideen. Kaindl verarbeitet vorwiegend heimische Hölzer zu hochwertigen und nachhaltigen Produkten. Damit beginnt die Verantwortung der Umwelt gegenüber schon direkt im Wald.

Save the date „19.-22.03.2024“ Messe HOLZ HANDWERK. Kaindl freut sich Sie im März in Halle 12.0 / Standnummer 12.0-919 begrüßen zu dürfen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.kaindl.com

Quelle: KAINDL