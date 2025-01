küchenwohntrends und möbel austria mit innovativer Sonderschau „lebensraum“

Auf dieser Präsentationsfläche verschmelzen die Räume „Küche Essen Wohnen“ miteinander in eine aufeinander abgestimmte Gesamtinszenierung. So steht das Live-Erlebnis, das Eintauchen in reale Wohnwelten, im Mittelpunkt. Erstmalig wird diese Sondershow aufgrund ihrer enormen Erfolgschancen für Aussteller und der Inspiration und Absatzchancen besucherseitig auf der Fachmesse implementiert.

Die siebte Ausgabe der Fachmesse küchenwohntrends und möbel austria stellt der Einrichtungsbranche erneut eine exzellente Basis, um ihre Produkte einem hochkarätigen Fachpublikum zu präsentieren. Auf dem modernen Messegelände in der spektakulär-idyllischen Mozartstadt Salzburg treffen Entscheider aus Industrie, Fachhandel, Handwerk, Immobilienausstattung, Architektur und Projektentwicklung auf ein Ausstellerportfolio, das alle Aspekte für eine zeit-gemäße Inneneinrichtung mitbringt. Während Namen wie Ada, Anrei, Joka, RMW, Miaa Charakterwohnen, Signet, Voglauer oder Wimmer für hochkarätige Einrichtung stehen, bringen unter anderem Ballerina, Häcker, Leicht, Nolte, Nobilia und Rotpunkt moderne Küchen nach Salzburg.

Sebastian Dunkl, Verkaufsleiter Export bei Schüller Möbelwerk KG, gibt ein klares Statement zum B2B Event: „Das Messedoppel hat sich am Markt gut etabliert. Für uns ist die küchenwohntrends eine tolle Möglichkeit, mit dem Fachhandel in Dialog zu treten und die Stärken von Schüller und next125 zu präsentieren.“

Theres Sudbrock, Geschäftsführerin Sudbrock GmbH Möbelwerk, kann da nur beipflichten: „Unser Familienunternehmen Sudbrock bietet als Systemhersteller eine seltene Manufakturqualität, die wir erstmalig in Salzburg zeigen möchten: hoch individualisierte Möbel-Unikate in außergewöhnlicher Verarbeitung aus nachhaltig regional gewonnenem Holz, die sich bequem in durchgängigen Einrichtungskonzepten erweitern lassen. Wir freuen uns auf Österreich!“

Für technischen Komfort sorgen die Gerätehersteller, die ebenfalls prominent vertreten sind. Viele von ihnen stellen zum wiederholten Mal aus: In Vorfreude auf ihre Teilnahme sind AEG, Beko, Bora, Elektrolux, Gorenje, Liebherr, Miele und vielen weiteren Geräteherstellern. Auch Zulieferer wie, Blum, Häfele, Hera, Schachermeyer, Speedmaster oder Vogt, präsentieren ihre Neuheiten. Abgerundet wird das Aussteller-Portfolio von Herstellern von Armaturen, Spülen, Platten und anderen Komponenten. Auch in diesem Segment tritt das Who-is-Who der Branche an: zum Beispiel AKP, Carat, Blanco, Quooker, Schock, Systemceram, oder Strasser Steine, der größte Natursteinverarbeiter in Österreich.

Für den Geschäftsführer von Strasser, Johannes Artmayr, ist das Messe-Doppel ein gutes Gegenmittel für die herausfordernde Marktsituation: „Krisen begegnet man am besten mit einem Feuerwerk an einzigartigen Innovationen! Mit einem neuen Messestand-konzept werden wir sowohl unsere treuen als auch potenzielle neue Kunden begeistern – unsere Highlights werden auch hier in neuem Rampenlicht stehen.“

Sonderschau „lebensraum“

Apropos Rampenlicht – effektive Schlaglichter auf die aktuellen Entwicklungen in Küche und Wohnen setzen nicht nur die einzelnen Ausstellungen der Hersteller, sondern auch die einzigartige Sonderschau „lebensraum“, mit der die Messeveranstalter ein neues Format etablieren, das nun erstmals auch auf der küchenwohntrends und möbel austria zu sehen sein wird. Die Idee dahinter ist so einfach wie bestechend: Wohnen hat sich verändert. Küchen sind wärmer und wohnlicher geworden, Essbereiche längst nicht mehr nur zum Essen da, Sofas und Loungesessel werden zu Relaxzonen. Kochen, kommunizieren, feiern, spielen, lesen, essen – all das und noch viel mehr findet mittlerweile im Zentrum des gesamten Wohnraums statt, im „lebensraum“. Welche Ideen die Hersteller für diesen neu komponierten Raum haben, kann man in Salzburg kompakt und komprimiert in der Sonderschau „lebensraum“ sehen. Das Konzept kam kürzlich auf der swiss interior expo 2024 zum Einsatz – und war dort so erfolgreich, dass es nun in die nächste Runde geht. Für die Hersteller bedeutet das: Mit geringem Aufwand können sie exklusiv oder zusätzlich zu ihrem eigenen Messeauftritt zeigen, wie sich ihre Produkte in eine trendige und zeitgemäße Wohnlandschaft einfügen. So haben die Macher der küchenwohntrends und möbel austria einen weiteren Pluspunkt für das Messe-Doppel etabliert und die Tür für Messekonzepte der Zukunft weit aufgestoßen. Davon profitieren Aussteller wie Einkäufer gleichermaßen – und am Ende natürlich auch derjenige, um den es eigentlich geht: der Endkunde, für den in Salzburg stilvolle und zeitgemäße Lösungen vorangetrieben werden.

Die Messemacher Michael Rambach und Erich Gaffal

Fachbesuchermesse

Die küchenwohntrends gemeinsam mit der möbel austria hat sich zur größten Fachmesse für Einrichten & Küche im deutschsprachigen Raum entwickelt. Die Sogwirkung reicht weit über Österreichs Grenzen hinaus und zieht ein Publikum aus Deutschland und weiteren Nachbarländern an. Das Konzept „100% qualifizierte Fachbesucher“ gepaart mit den vielen Services des modernen Messezentrums inkl. Parken vor der Türe macht das B2B Event so attraktiv. Die Top Anbindung an die Autobahn, die interessanten Flugverbindungen von Hamburg, Berlin, Düsseldorf und Frankfurt zur attraktiven Tourismus- und Messestadt Salzburg runden die Begehrlichkeit ab. Das hervorragende Preis-Leistungsverhältnis für Hotels und Services am Messegelände sorgen für eine budgetschonende Messedurchführung.

Interessierte Unternehmen sollten bezüglich ihrer Entscheidung zur Teilnahme nicht zu lange zögern und sich unter www.kuechenwohntrends.at/aussteller/aussteller-werden/ anmelden. Die tagesaktuelle Ausstellerliste ist bereits online.

Weitere Informationen finden Sie unter www.kuechenwohntrends.at und unter www.moebel-austria.at

