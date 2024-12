Save the date: Branchentreffpunkt für Einrichten und Küche

Auf dem Branchentreffpunkt küchenwohntrends und möbel austria erleben Sie Trends und Neuheiten rund um modernes Einrichten und atemberaubende Küchen.

Vom 7. bis 9. Mai 2025 bieten Ihnen erstklassige Aussteller eine Vielfalt an attraktiven Produkten und Leistungen.

Termin im Kalender vormerken: 7. bis 9. Mai 2025

Salzburg – Messestadt mit Charme

Salzburg lädt Sie ein, Ihren Besuch auf der küchenwohntrends & möbel austria zu genießen. Als attraktive Messestadt bietet sie viele Sehenswürdigkeiten, wie die Festung Hohensalzburg, das Schloss Mirabell, der Dom, die Museen, die Getreidegasse, das Mozarthaus und natürlich das pittoreske Umland mit dem Gaisberg.

Zeitlich perfekt gelegen bietet das Umfeld des Branchenevents alles für einen Kurztrip im Salzburger Land.

Kleiner Einblick aus über 200 teilnehmenden Aussteller und Marken

Bereich Küche:

AKP, Ballerina-Küchen, Blanco, Blum, BSH, DER KREIS, Häcker, Häfele, Leicht, Miele, Naber, Nobilia, Quooker, Schüller, Strasser, V-ZUG, Wagner & Schönherr.

Bereich Einrichten:

ADA, Anrei, Haas, JOKA, Mobliberica, Optimo, Tommy M,Regina, RMW, Schösswender, Sedda, Sudbrock, Voglauer, Wimmer.

Das sagt die Branche zur küchenwohntrends

Theres Sudbrock, Sudbrock GmbH Möbelwerk



„Unser Familienunternehmen Sudbrock bietet als Systemhersteller eine seltene Manufakturqualität, die wir erstmalig in Salzburg zeigen möchten: Hoch individualisierte Möbel-Unikate in außergewöhnlicher Verarbeitung aus nachhaltig regional gewonnenem Holz, die sich bequem in durchgängigen Einrichtungskonzepten erweitern lassen. Wir freuen uns auf Salzburg!“

Heidrun Brinkmeyer, Ballerina-Küchen

„Ballerina wird in 2025 das erste Mal auf der küchenwohntrends in Salzburg ausstellen. Analog unserem Messe-Motto: „Ballerina. Kompromisslos anders.“ zeigen wir Trends von Küchen und Wohnungseinrichtungen, die ideal zum individuellen Markt passen. Wir freuen uns auf den Austausch mit dem Handel und sind gespannt auf die Reaktionen.“

Markus Hanhus, Verkaufsleitung Süd / Österreich, Bauformat Küchen GmbH & Co. KG

„Anstatt eines Kanons an Produktneuheiten spielen wir eine simple, aber eindrucksvolle Hymne: MEHRWERT zählt! Und zwar MEHR Service, MEHR Qualität und MEHR Vertrauen. Damit stellt die kitchen family wieder einmal unter Beweis, dass innovatives Denken und Handeln weit über die reine Produktentwicklung hinaus geht und lässt spüren, auf was es in der Zusammenarbeit zwischen Küchenhersteller und Fachhandelsexperten wirklich ankommt. So wollen wir den Besucher*innen der Küchenwohntrends begegnen und freuen uns als mittlerweile etablierter Partner auf viele interessante Kontakte in gewohnt familiärer Atmosphäre.“

Sven Herden, Geschäftsführer, Rotpunkt Küchen GmbH

„Die Teilnahme an der küchenwohntrends bietet eine hervorragende Plattform unsere Produktneuheiten gezielt dem Fachpublikum vorzustellen. Der direkte Austausch ist für uns von besonderer Bedeutung, weswegen Rotpunkt Küchen auch 2025 wieder in Salzburg vertreten sein wird. Wir freuen uns.“

Alfred Weiß, Geschäftsführer, Schösswender Möbel

„Die Messe bietet uns eine einzigartige Gelegenheit, unsere Produktneuheiten einem fachkundigen Publikum vorzustellen, uns mit Branchenexperten auszutauschen und neue Trends zu besprechen. Die küchenwohntrends & möbel austria hat für uns auch aufgrund ihrer Lage eine besondere Bedeutung. Salzburg als Standort legt den Fokus auf die Märkte in Österreich, Bayern und Südtirol, die für uns von enormer Bedeutung sind.“

Dr. Georg Emprechtinger, Vorsitzender der österreichischen Möbelindustrie und Geschäftsführender Eigentümer, TEAM 7 Natürlich Wohnen GmbH

„Die Österreichische Möbelindustrie ist eine starke Gemeinschaft aus vielen unterschiedlichen Herstellern. Ob kleiner Handwerksbetrieb oder internationales Unternehmen – allen gleich ist die enorme Bedeutung traditioneller österreichischer Werte. Sorgsame Fertigung, hochwertige Materialien und Individualität sind dabei ebenso wichtig wie kundenorientierter Service, Verlässlichkeit und Liefertreue. Qualitäten, die auch auf der möbel austria und küchenwohntrends gefragt sind. Denn die Salzburger Messe hat sich als Branchengröße fest etabliert und bietet vor allem heimischen Betrieben eine Plattform, um neueste Innovationen zu präsentieren und ihre Stärken auszuspielen.“

Weitere Informationen finden Sie unter www.kuechenwohntrends.at und unter www.moebel-austria.at

Quelle: trendfairs