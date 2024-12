„Möbel sind zum Leben da“ – ADA setzt Maßstäbe für ein Leben mit Stil und Komfort 

Das gemütliche Sofa für Filmabende mit der ganzen Familie. Der große Esstisch, an dem alle Platz finden und gemeinsam Zeit verbringen. Das perfekte Bett, um zur Ruhe zu kommen und Energie zu tanken. Damit unser Zuhause zu einem ultimativen Wohlfühlort wird, müssen wir mit und auf unseren Möbeln leben können! ADA Mindful Living vereint Design, Komfort und Funktionalität im Alltag und zeigt, worauf es beim richtigen Möbelstück ankommt.

Das richtige Sofa: Rückzugsort für die gesamte Familie

ADA Sofa Valentino

Die Anforderungen an unser Sofa im Alltag sind sehr vielfältig. Es ist sowohl optisch als auch praktisch Mittelpunkt des Wohnens. Sei es für Filmabende, als Leseecke, Spielwiese oder Kuschelzone. Wie sieht also das perfekte Sofa aus? Polsterexperte ADA erklärt, worauf es beim Sofa-Kauf ankommt:

„Das ideale Sofa soll im Alltag vor allem eins bieten: Komfort. Dabei kommt es ganz auf die jeweilige Lebenssituation an. Für einen gemütlichen Filmabend zu zweit oder auch mit der gesamten Familie ist eine breite Liegefläche und ausreichend Platz von großer Bedeutung. Verstellbare Rückenkissen lassen sich auf jede Sitz- oder Liegeposition anpassen. Sie unterstützen damit den Nackenbereich und sorgen für eine Extra-Portion Gemütlichkeit“ , erklärt Margot Wisiak, Director Development & Marketing von ADA. „Vor allem für Familien mit Kindern empfehlen wir außerdem ein Sofa in einem dunklen Ton, da so Schmutz und Flecken weniger auffallen werden. Sofa VALENTINO vereint diese Funktionen. Es bietet mit seiner breiten Liegefläche ausreichend Platz für die ganze Familie. Seine verstellbaren Rückenkissen passen sich jeder Bewegung an und der rostrote Cordbezug ist nicht nur unglaublich gemütlich, sondern lässt auch Flecken unauffällig verschwinden.“

Der ideale Esszimmerstuhl: Bewegende Gespräche, die verbinden

Ob bei einem spontanen Kaffee mit Freunden, einem lustigen Spieleabend oder einem festlichen Dinner mit der Familie – das Esszimmer ist das Herzstück jeder Begegnung. „Am Esstisch wird mehr als nur gesessen. Hier werden Geschichten erzählt, Freundschaften vertieft und unvergessliche Momente geschaffen“, erklärt Margot Wisiak. „Da der Körper für Bewegung gemacht ist, tut ihm stundenlanges Sitzen nicht gut. Aus diesem Grund darf neben einem großen Esstisch ein komfortabler Esszimmerstuhl nicht fehlen. Wir haben bei ADA die ADAptions-Funktion entwickelt, bei der der obere Teil der Stuhllehne ergonomisch flexibel gestaltet ist und sich den Bewegungen des Körpers anpasst. Der untere Teil bleibt weiterhin stabil und stützt so den unteren Rücken.“, so Wisiak.

ADA Modell INA

Das perfekte Bett: Träume leben

Ein Drittel unseres Lebens verbringen wir im Bett – Grund genug, es zu einem Ort des Wohlfühlens zu machen. ADA-Expertin Margot Wisiak erklärt, wie das Bett nicht nur gemütlicher Rückzugsort, sondern auch stylischer Alltagshelfer wird. „Besonders in Zeiten, in denen der Wohnraum stetig kleiner wird, empfehle ich ein Bett mit integrierter Stauraummöglichkeit. Unsere Betten LEPIDA und CALABRIA bieten genügend Stauraum, um Decken, Bettbezüge oder auch Winterjacken elegant verschwinden zu lassen. So verbrauchen sie keinen wertvollen Platz im Kleiderschrank.“, erklärt Wisiak. „Noch ein wichtiger Tipp: Bei der Wahl eines neuen Bettes auf dessen Höhe achten. Mittlerweile haben viele Haushalte Saugroboter, die bei höhergelegte Betten genügend Platz zum Saugen haben. So bleibt im Alltag mehr Zeit für uns und unsere Liebsten.“, schließt Wisiak.

ADA Modell Calabria

Mehr Informationen finden Sie unter www.ada.at

Quelle: © ADA