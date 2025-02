Grüne Branche setzt auf spoga+gafa 2025: Hohes Interesse beflügelt Vorfreude – Ticket-Shop ab sofort geöffnet

„Die Branche zeigt starkes Commitment! Die sehr gute Buchungslage unterstreicht die Bedeutung der spoga+gafa als Impulsgeberin und führende internationale Plattform der Grünen Branche“, sagt Claudia Maurer, Director der spoga+gafa. „Wir freuen uns, dass so viele Unternehmen auch 2025 wieder dabei sein werden und wir so die ganze Bandbreite des Gartenlifestyles abbilden können.“

Zu den bereits angemeldeten Ausstellern gehören unter anderem:

4 Seasons Outdoor, Andrea Bizzotto, Areta, Bestway, Big, Biohort GmbH, Blackstone Products, BULL Outdoor, Capi Deutschland, Coleman EMEA, Dansons Europe, dekoVries, Eda Plastiques, Edelman, Elmar Jung Product Solutions, Enders Colsman AG, Esschert Design, Freund Victoria, Glatz, Gloria, Hartman Outdoor, Intex, Koopman, Merotec GmbH, Niehoff Garden GmbH, Ooni GmbH, Otto Graf GmbH, Palram-Canopia, Petromax GmbH, Prosperplast, Scheurich, Stern GmbH & Co. KG, Suncast Corporation, Tradepoint, Teraplast, Ter Steege, Tramontina, Weber, Zebra Group GmbH.

Frühzeitige Öffnung des Ticket-Shops

Bereits mehr als vier Monate vor Messebeginn können Fachbesuchende ihre Tickets erwerben und Gutscheine einlösen. Mit der frühen Öffnung wollen die Veranstalter insbesondere den internationalen Gästen eine langfristigere Reiseplanung ermöglichen. Ticktes für die spoga+gafa sind ab sofort im offiziellen Ticket-Shop erhältlich.

Bewährtes trifft auf neue Highlights

Während die bestehende Hallenaufteilung erhalten bleibt, setzt die spoga+gafa 2025 mit neuen und weiterentwickelten Sonderflächen gezielte Akzente. Auf dem neuen Start-up Square erhalten junge Unternehmen die Möglichkeit, ihre Produkte und Innovationen einem internationalen Publikum vorzustellen. Mitglieder des ideellen Trägers der spoga+gafa, dem Industrieverband Garten e.V. (IVG), können nun auch auf dem neuen IVG Garden Boulevard ihre Produkte präsentieren. Weitere Highlights bilden zudem die Cooling World mit mobilen Kühlprodukten, die Outdoor Kitchen World mit den Trends rund um Außenküchen sowie die Sonderfläche BBQ for every Wallet mit einem kompakten Überblick über Grills aller Preissegmente.

Auch das Eventprogramm der spoga+gafa wird neue Impulse setzen: Drei thematisch platzierte Bühnen bieten Fachvorträge und Gesprächsrunden, die Sonderschau Boulevard of Trends & Ideas vereint die neuesten Trends und Entwicklungen aus Gartenlifestyle und BBQ. Die POS Green Solution Islands werden auch in diesem Jahr gemeinsam mit Oliver Mathys geplant umgesetzt und zeigen umsatzfördernde Gestaltungsideen für alle Jahreszeiten für den Point of Sale. Das diesjährige Leitthema „Design Gardens“ wird dabei an vielen Stellen der Messe für die Besucherinnen und Besucher sichtbar und erlebbar.

Die nächsten Veranstaltungen:

ORGATEC TOKYO – SHIFT DESIGN – The leading international trade fair in Asia for the modern workspaces, Tokio 03.06. – 05.06.2025

spoga+gafa – Die größte Garten- und BBQ-Messe der Welt, Köln 24.06. – 26.06.2025

ORGATEC – Die internationale Leitmesse für moderne Arbeitswelten, Köln 27.10. – 30.10.2026

Quelle: Koelnmesse