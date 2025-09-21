Franke Neuheiten house4kitchen

Multifunktionsarmatur Mythos Water Hub

Im Mittelpunkt steht die Multifunktionsarmatur Mythos Water Hub in neuen attraktiven Farbvarianten. Die Mythos Masterpiece Kollektion wird vervollständigt durch eine neue Designhaube mit Akzenten in Gold, Kupfer und Anthrazit.

Mit der Mythos Drip-Free Extreme präsentiert Franke zudem eine innovative Einbauhaube, die dank patentierter Technologie Kondenswasserbildung wirksam verhindert. Das Ergebnis: ein sauberes, hygienisches Umfeld für entspanntes Kochen, vereint mit eleganter Ästhetik.

Mythos Drip-Free Extreme

Die neuen Becken Box Pro und Kubus 2 Pro sind zeitlos schön, multifunktional und bis ins Detail durchdacht: Dank integrierter Ablagestufen und einem innovativen 3-Stufen-System optimieren sie den Küchenalltag und schaffen Platz auf der Arbeitsfläche.

Franke Box Pro

Franke Mythos Masterpiece Suspended in Anthrazit

Quelle: Franke